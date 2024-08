Cresce a procura por modalidades esportivas em Suzano após Olimpíadas

Secretaria de Esportes registra 85 novos alunos

A procura por vagas em diversas modalidades esportivas, em Suzano, cresceu em 25% desde o início dos Jogos Olímpicos de Paris. Segundo a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o aumento caracterizou em mais de 85 novos alunos em comparação com o mês passado. A maioria das inscrições foi registrada nas modalidades em que o Brasil mais se destacou, o que gerou interesse tanto de crianças quanto de pais.

Atualmente, a pasta conta com oportunidades para 20 modalidades, como jiu-jitsu, muay thai, taekwondo, kendô, capoeira, badmínton, tênis de mesa, zumba e demais ritmos, baila comigo, handebol, damas, xadrez, atletismo, karatê, boxe, futebol de areia, futebol society, ginástica rítmica, basquete 3×3 e futsal.

Para os interessados, as inscrições ainda estão abertas e devem ser feitas no Departamento Técnico do Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, localizado na rua Monsenhor Nuno, 130, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, e das 13 às 16h. Para efetuar o cadastro, é preciso levar uma cópia do documento de identidade com foto, CPF, duas fotos 3×4 recentes, comprovante de residência de Suzano e um atestado médico indicando aptidão para atividades físicas. Vale destacar que menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis, que também deverão estar munidos das cópias de seus documentos. Os inscritos têm a liberdade de selecionar os locais e os horários conforme o cronograma das atividades disponíveis.

Segundo o secretário Arnaldo Marin Junior, a crescente procura reflete o impacto positivo que os eventos esportivos têm na população, especialmente entre os jovens. “Os Jogos Olímpicos sempre despertam um maior interesse pelo esporte, e é nosso papel facilitar o acesso e incentivar essa prática, que traz tantos benefícios para a saúde e o desenvolvimento social”, afirmou.

Crédito: Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Aumenta o interesse em modalidades em que o Brasil teve destaque