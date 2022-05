Crea-SP convida profissionais para debater o futuro da área tecnológica

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) promove neste sábado (28/05), das 9h às 17h, o primeiro encontro do Congresso Regional de Profissionais (CRP), em Mogi das Cruzes, e convoca todos os profissionais das Engenharias, Agronomia e Geociências da região. A participação é gratuita.

A convenção é parte de sete etapas preparatórias para o 11º Congresso Nacional de Profissional (CNP), oportunidade em que a classe se reúne, a cada três anos, para debater projetos e propor estratégias de melhoria da área tecnológica nos diversos setores da economia. Além da região mogiana, ainda serão contempladas outras cinco localidades (Ourinhos, Catanduva, Piracicaba, Campinas e Araçatuba), antes das fases estadual, em Serra Negra, e da nacional, em Goiânia (GO).

“É na Engenharia, na Agronomia e nas Geociências que nascem as soluções para os principais desafios da sociedade. Mas, para que isso aconteça de forma efetiva, é importante conhecermos a realidade de cada região. Somente com a participação dos profissionais da área conseguiremos mapear esses cenários, pensar juntos em alternativas para viabilizar um melhor desempenho do setor tecnológico e garantir mais segurança e desenvolvimento para nossas cidades”, afirma a vice-presidente no exercício da presidência do Crea-SP, Eng. Lígia Marta Mackey.

Como tema central desta edição está o “Desenvolvimento nacional com implementação de políticas públicas para as Engenharias, Agronomia e Geociências”. O debate é dividido em três eixos principais (inovação tecnológica, infraestrutura e atuação profissional), que se baseiam, entre as referências, nas metas da Agenda 2030 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

A participação é feita mediante inscrição no site. Após inscrito, cada profissional passa a ter acesso a um formulário para submissão de propostas. As propostas encaminhadas serão avaliadas e votadas em etapa estadual antes de seguir para apreciação nacional. Se bem votadas, as sugestões podem ser levadas adiante como projetos de lei e outras proposições para que se tornem diretrizes gerais das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

A etapa Mogi das Cruzes do Congresso Regional de Profissionais acontece na Universidade de Mogi das Cruzes (Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200, Vl. Partenio), com entrada pelas portarias A ou G.