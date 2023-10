Cozinha de Talentos abre novas inscrições para curso gratuito de culinária

O programa Cozinha de Talentos, que conta neste momento com duas turmas na Escola de Empreendedorismo e Inovação, abriu inscrições para a formação de novos alunos, desta vez no Polo da Vila Brasileira. O curso é livre e gratuito, com dois encontros semanais, e as inscrições estão abertas até 12 de outubro para maiores de 16 anos, preferencialmente de baixa renda, moradores de Mogi das Cruzes.

A iniciativa é uma realização do Instituto São Paulo de Arte e Cultura – ISPAC e da Secretaria da Cultura e Economia, Indústria Criativa, por meio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, e conta com o patrocínio da Bimbo e o apoio do Fundo Social de Mogi das Cruzes.

A capacitação é dedicada ao ensino da culinária tradicional paulista com foco na salvaguarda, no empreendedorismo, na qualificação, geração de emprego e renda, auxiliando os participantes a desenvolverem o potencial criativo individual e estimulando o exercício da imaginação criadora, da descoberta e da invenção, por meio de vivências, pesquisas e experiências.

“Parte da missão do Grupo Bimbo é apoiar ações que fomentem o desenvolvimento socioeconômico das cidades onde estamos presentes. Queremos alimentar um mundo melhor e somente quando olhamos para nossa sociedade conseguimos atingir esse objetivo”, afirma Mário Escotero, Vice-presidente de Gestão de Pessoas, Jurídico e Assuntos Corporativos da organização.

Aprender a cozinhar pode trazer uma série de benefícios: terapêuticos, como alívio do estresse e ansiedade, autoconfiança, conexão social e estímulo mental; e práticos, como independência, economia financeira e hábitos alimentares saudáveis.

Segundo Marcia Gliosce, Diretora Executiva do Instituto São Paulo de Arte e Cultura, “A ideia é apresentar a gastronomia tradicional paulista e transferir conhecimento para os participantes na expectativa de salvaguarda dos saberes e fazeres destas receitas que compõem o patrimônio imaterial do nosso país”.

As aulas serão presenciais, expositivas, teóricas e práticas e têm previsão de início no dia 18 de outubro no Polo da Vila Brasileira, Rua Prof. João Gualberto Mafra Machado, 221 – Vila Brasileira, Mogi das Cruzes – SP. Os alunos selecionados serão divididos em duas turmas:

Turma 1 – Quarta e quinta – 9h – 12h

Turma 2 – Quarta e quinta – 14h – 17h

A lista final dos selecionados será divulgada no dia 16 de outubro de 2023 na página do Facebook/Instagram do projeto.

Sobre as inscrições

A inscrição gratuita pode ser feita na página eletrônica do projeto. Link de inscrição: https://forms.gle/8Cg8Hua4YaAbzuzt5

Ficha técnica

Cozinha de Talentos

Turma 1 – Quarta e quinta: 9h – 12h

Turma 2 – Quarta e quinta: 14h – 17h

Patrocinador: Bimbo. Realização: Instituto São Paulo de Arte e Cultura – ISPAC, Secretaria da Cultura e Economia, Indústria Criativa, por meio do Programa de Ação Cultural. Apoio: Fundo Social Mogi das Cruzes.

Local: Polo da Vila Brasileira, Rua Prof. João Gualberto Mafra Machado, 221 – Vila Brasileira, Mogi das Cruzes – SP, 08738-510

Mais informações:

Telefone/Whatsapp: 11 99957-1817

www.facebook.com/cozinhadetalentos

www.instagram.com/cozinhadetalentos

E-mail: contato@questconsult.com.br