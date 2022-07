Corinthians Mogi vence a Ponte Preta e avança para a semifinal do Paulista

O Corinthians Mogi Futebol de Amputados venceu no último sábado, 16, a Ponte Preta em jogo válido pela última sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista na cidade de Sorocaba.

Em um jogo tranquilo com total domínio do Timão, o time entrou em campo já classificado. Os gols foram marcados pelo maior artilheiro da modalidade, Rogerinho R9, artilheiro da competição com 11 gols.

O Corinthians Mogi é o atual pentacampeão paulista, dono do melhor ataque com 28 gols e a melhor defesa, com apenas quatro gols sofridos. O time irá enfrentar a equipe do São Bento, no dia 30, em local a definir.