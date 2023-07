Copa Mogi de Futebol Amador tem sorteio de chaves nesta segunda

O Centro Municipal de Formação Pedagógica (CEMFORPE) sedia nesta segunda-feira (10), a abertura da Copa Mogi Alabarce de Futebol Amador 2023, às 19h30. A competição é realizada pela Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Durante a cerimônia será realizado o sorteio oficial das chaves do torneio com a apresentação das equipes participantes. A Copa Mogi Alabarce de Futebol Amador é a primeira e a maior competição de futebol amador realizada desde 2022 em Mogi das Cruzes.

A competição tem um sistema de disputa semelhante ao da Copa do Mundo. Na primeira fase, as 32 equipes serão divididas em oito grupos com quatro times cada. A primeira fase do torneio tem previsão para ser disputada a partir do dia 16 de julho. De acordo com o regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo se classificarão para as oitavas de final. A partir daí, os jogos serão eliminatórios até a grande decisão, prevista para ser realizada no início de setembro.

A primeira fase do torneio será disputada nos Centros Esportivos de Sabaúna, Braz Cubas e Biritiba Ussu, e por fim, no campo do São Francisco (ao lado do Parque Leon Feffer). Já as rodadas eliminatórias, a partir das oitavas de final, serão realizadas no Estádio Municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Gustavo Nogueira, as movimentações para a realização deste evento envolvem esforços de toda a pasta. “É com muita alegria que anunciamos mais uma edição da Copa Mogi Alabarce de Futebol Amador. No ano anterior a competição foi um sucesso e movimentou as equipes e torcidas dos quatro cantos da nossa cidade. Venham todos prestigiar o esporte municipal com toda a família”, convida Nogueira.

O CEMFORPE está localizado na rua Antenor Leite da Cunha, 55, na Nova Mogilar.

Times inscritos:

Águia de Varinhas

Águia Negra Futebol Clube

Apoema

Bomtivê Futebol Clube

Correndo Pelo Certo

Dragão Negro Esporte Clube

Enfrenta Futebol Clube

Esporte Clube Azulão

Esporte Clube Bahia Aliados

Esporte Clube Flamenguinho

Esporte Clube Unidos de Santa Tereza

Esporte Clube Vila da Sorte

Esporte Clube Vila Rica

Esporte Clube Vila São Paulo

Estrela Negra Futebol Clube

Estrela Vermelha Futebol Clube

Família Futebol Clube

Futebol Clube Vila Cléo

Império Futebol Clube

Jundiapeba Futebol Clube

Leões do Cedga Futebol Clube

Mogi Benfica Futebol Clube

Porto Futebol Clube

Santa Cruz

São Francisco Futebol Clube

Spartanoos Futebol Clube

Sport CLube 13

Unidos do Jardim Layr Futebol Clube

Viela Futebol Clube

Vila Estação Futebol Clube

Vila Industrial Futebol Clube

Vila Ressaca