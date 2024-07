Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Suzano empossa 34 integrantes

A Prefeitura Municipal de Suzano deu posse a 34 integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), na segunda-feira (15). Na ocasião, foi estabelecido que, entre julho de 2024 a julho de 2026, o grupo será presidido por Patrícia Braga, representante da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), com suporte da vice-presidente Beatriz dos Santos Cruz, servidora representante do Poder Público pela Secretaria Municipal de Governo.

Para a administração, o órgão tem sido imprescindível na consolidação de políticas públicas voltadas à população feminina em Suzano e tem atuado na defesa dos direitos das mulheres em diversos âmbitos da sociedade, incluindo saúde, segurança, educação, assistência social, empreendedorismo e outros. Sendo, ao longo dos anos, um defensor ativo dos direitos das mulheres, promovendo igualdade e justiça social na cidade.

Neste evento, estiveram presentes o prefeito Rodrigo Ashiuchi; a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; os secretários municipais de Governo e de Comunicação Pública, Alex Santos e Paulo Pavione, respectivamente; e a responsável pelo Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita.

Larissa destacou a importância do colegiado para a cidade e elogiou a dedicação das novas integrantes. “Este conselho tem um papel fundamental na garantia e ampliação dos direitos das mulheres. Estou confiante de que, sob a liderança da Patrícia Braga e com o suporte da Beatriz dos Santos Cruz, será realizado um trabalho extraordinário nos próximos anos”, pontuou a primeira-dama.

Evento evidencia compromisso entre igualdade e justiça social