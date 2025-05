Conselho Municipal de Saúde empossa novos membros para o biênio 2025/2027

Órgão terá 30 integrantes para atuar nas decisões para a Saúde

A prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, deu posse aos novos membros do Conselho Municipal de Saúde na sexta-feira (25), em solenidade realizada no auditório da Prefeitura. Os novos conselheiros atuarão no biênio 2025/2027 e serão responsáveis por decisões e propostas voltadas à melhoria dos serviços de saúde na cidade.

Também participaram do evento a secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, o secretário adjunto Luiz Henrique Benites Bot, a chefe de Gabinete Neusa Marialva, além da nova presidente do Conselho, Cacilda Demesi Belinello, e a vice, Vânia Pereira da Silva.

Durante a cerimônia, a prefeita destacou a participação social na formulação de políticas públicas. “O Conselho Municipal de Saúde garante a participação da comunidade na organização dos serviços para ofertar cada vez mais qualidade e efetividade nos serviços”, afirmou Mara.

Entre as atribuições do Conselho, estão fortalecer o controle social no Sistema Único de Saúde (SUS), elaborar o Regimento Interno e outras normas do Conselho; discutir, elaborar e aprovar propostas para aplicar as diretrizes das Conferências de Saúde; participar da formulação e fiscalizar a execução da política de saúde, incluindo aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para sua aplicação nos setores público e privado.

Os novos conselheiros foram eleitos durante a Conferência Municipal de Saúde, realizada no dia 15 de março, no auditório do Cemforpe. A mesa diretiva foi definida na semana anterior à posse.

A composição do Conselho Municipal de Saúde foi dividida em Gestor (25%), Trabalhador (25%) e Usuário (50%), representados pelo Poder Público, trabalhadores dos serviços de saúde pública municipal, filantrópicos e privados sob gestão municipal e/ou sindicatos ou entidades de classe, e representantes de associações e/ou sindicatos não vinculados à saúde.

Solenidade de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes