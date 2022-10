O almoço beneficente da Pizzaria Via Napoli e a inauguração do Espaço Odonto Mogi movimentaram a cidade. Veja as fotos:

A presidente da ACMC, Fádua Sleiman, com Regiane Ana Wolff e Regiane Regiane e AnamarB Regiane e Anderson Magalhães Rosângela e Maya Talarico no evento de Regiane Vilma Rios, Muriel Pupo, Regiane Dionísio e esta colunista, no almoço beneficente Criança Feliz, do Via Napoli Dra. Marília Molteni José Roberto Peral Diniz, Dr José Eduardo Musolino, Dr Ahmad Saada e Nayef Saada na inauguração do Espaço Odonto Mogi, na Vila Oliveira Larine Saada, Mayara Aparecida, Vanessa Bondes, Patricia Rodrigues e Adriana Santos