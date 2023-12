Confira as previsões para 2024

Tarot

As cartas que irão reger o ano de 2024 são a carta da Papisa e a carta da Justiça. A carta da Papisa traz a mensagem de que será um ano em que convém falar pouco, principalmente sobre a vida particular. Já a carta da Justiça aconselha a ter equilíbrio e tranquilidade em 2024.

Será preciso avaliar bem antes de fazer escolhas. Além disso, é preciso evitar entrar em brigas por questões de pouca importância.

Horóscopo Chinês

2024 será o ano do Dragão de Madeira Yang, que traz prosperidade mas faz com que as pessoas sonhem muito alto, mas sem ter base. “Dessa forma, é indicado ter um pouco de cautela e precaução antes de tomar decisões”, sugere Roseli .

Numerologia

O número 8 vai reger o ano de 2024: este é o número da força e do poder. Contudo, pode deixar as pessoas muito ambiciosas.

O número 8 também sugere que é um ano de muito empoderamento para o Brasil, ou seja, será um bom ano. Da mesma forma, simboliza a noção de “tudo” ou “infinito”, representando a busca incansável para superar desafios

que podem parecer difíceis de alcançar.

Regentes no candomblé

Exu, Omolu e Iemanjá são os regentes de 2024. Exu é o dono dos caminhos. Dessa forma, para quem quer empreender, começar um negócio, 2024 será o momento, pois Exu será o principal regente. Exu também é o regente da comunicação. Assim, favorece os bons negócios, as negociações e até os conchavos políticos. “Até o carnaval, muita coisa será revelada”, afirma.

Iemanjá também será orixá de 2024. Trará uma onda de renovação. Será um ano de muita gravidez.

Planeta

Saturno será o planeta regente e trará um ano de realizações. É o planeta da riqueza e da abundância. Será um ano bom para quem estiver disposto a trabalhar e empreender. O início da regência de Saturno se dá em março.