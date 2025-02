Condemat+ se reúne com Estado em busca de investimento para conter impactos das chuvas

Mais de 120 pessoas estão desabrigadas e outras 1,3 mil estão desalojadas na região

Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) se reuniram na segunda-feira (3) com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes. Eles apresentaram um panorama da situação das cidades após as fortes chuvas do fim de semana. Itaquaquecetuba e Poá decretaram situação de emergência. São mais de 120 pessoas desabrigadas e 1,3 mil desalojados na região. Há centenas de casas interditadas pela Defesa Civil e vias intransitáveis.

O presidente do Condemat+, prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues; prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchilla; de Suzano, Pedro Ishi; de Poá, Saulo Souza; e o vice-prefeito de Arujá, Rodolfo Ribeiro Machado participaram de encontro. Entre as medidas apresentadas pelo governo estão a liberação de recursos emergenciais, apoio da Defesa Civil estadual e ajuda humanitária.

Boigues decretou situação de emergência em seu município.

Poá também publicou decreto de estado de emergência, pois 100 pessoas tiveram suas casas interditadas por risco total ou parcial de desabamento e uma área no Jardim Nova Poá teve deslizamento de terra. Em Mogi das Cruzes, oito famílias estão desabrigadas e foram alocadas em um abrigo temporário da prefeitura. A área com maior problema é no bairro Oropó, com registrado de deslizamento e alagamento nas avenidas Austrália e Oceania. Nesta região, houve uma movimentação de massa, com desmoronamento de um barranco e obstrução do Rio Oropó, o que resultou em inundação de parte do bairro.

Já em Suzano, 17 pessoas foram acolhidas em um abrigo temporário da prefeitura. A cidade registra deslizamento em 11 áreas. Na vizinha, Ferraz de Vasconcelos, a Defesa Civil interditou 20 casas. As famílias foram para casa de amigos e familiares.

Biritiba Mirim também teve impactos com as chuvas com pontos de alagamento nos bairros Jardim Yoneda, Vila Santo Antônio e Vale Verde. No bairro Rio Acima houve desmoronamento de terra. Na cidade de Salesópolis, a extensa área rural teve as vias bastante prejudicadas e há locais em que estão obstruídas.

