Condemat lança Natal Sem Fome

O Conselho dos Fundos Sociais do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) lançou a campanha Natal Sem Fome, que busca arrecadar alimentos para doar para as famílias em vulnerabilidade social que são atendidas pelas 14 cidades do órgão.

A campanha Natal Sem Fome busca complementar e apoiar as ações que são realizadas tradicionalmente pelos municípios no período de fim de ano. “O CONDEMAT é uma força regional que reúne 14 cidades de diversos portes, sabemos que para os municípios pequenos é mais difícil conseguir grandes doações, pois o número de empresas é menor do que para as cidades maiores”, destacou a coordenadora-adjunta do Conselho dos Fundos Sociais do Condemat, Clau Camargo, presidente do Fundo Social de Arujá.

O foco do Natal Sem Fome é conquistar doações de alimentos e cestas básicas por meio do apoio de parceiros e de moradores das cidades que compõem a área de abrangência do Condemat. “Pedimos a ajuda de grandes empresas, indústrias e as pessoas de nossas cidades para tornar o Natal das famílias que são atendidas pelos nossos Fundos Sociais mais feliz. Sabemos que é um desafio para as cidades atenderem todos aqueles que precisam, queremos reverter esse cenário com uma grande ação conjunta”, reforçou. Nas próximas semanas o conselho vai detalhar como será a arrecadação dos donativos, assim como a distribuição aos municípios.