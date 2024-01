CONDEMAT+ apresenta demandas para governador em exercício

O ano começou com trabalho intenso do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT+) junto ao Governo do Estado. Nesta segunda-feira (08/01), a entidade entregou um ofício ao governador em exercício, André do Prado – presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo -, durante reunião no Palácio dos Bandeirantes, na Capital. O documento apresentou as demandas prioritárias da região referentes às áreas de Mobilidade, Saúde e Emprego.

O presidente do CONDEMAT+, Vanderlon Gomes, ressaltou a importância da articulação do consórcio para buscar investimentos para a região que abriga mais de três milhões de habitantes. “Contamos com reivindicações que impactam todos os municípios, e o André, que assume interinamente o cargo de governador, conhece bem nossa região e as necessidades. Aproveitamos a oportunidade para reforçar nossos pedidos para o Estado, que é um importante parceiro do CONDEMAT+ para conquistar apoios”, destacou.

Na área de mobilidade, o presidente pleiteou a construção da alça de acesso do Rodoanel, na divisa entre Suzano e Poá. A expectativa era que as obras de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) fossem iniciadas no segundo semestre de 2023. O projeto é essencial para o desenvolvimento dos municípios da região e para a melhoria da mobilidade da área.

A segunda demanda do CONDEMAT+ se refere a duplicação da SP-56, que atende quatro cidades do consórcio: Itaquaquecetuba, Arujá, Santa Isabel e Igaratá. Os serviços chegaram a ser anunciados com a abertura de licitação em 2021, no entanto, as intervenções não começaram. A ligação é estratégica e favorece o crescimento econômico, já que a rota conta com muitas indústrias e empresas de diversos setores.

A implantação do Corredor Metropolitano, o BRT Alto Tietê, também foi reforçada no ofício. “Esse projeto é discutido há anos e já foi debatido, inclusive, em audiências públicas. Ele atenderá as cidades de Arujá, Poá, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos com um trajeto de 31 quilômetros que beneficiará 50 mil passageiros por dia, mas seu impacto terá reflexo em toda a região, pois trará mais fluidez ao trânsito e possibilitará que as pessoas passem menos tempo no transporte público”, apontou o presidente.

A saúde é uma preocupação constante dos municípios e do CONDEMAT+ que solicitou a ampliação da capacidade de diversos serviços públicos, incluindo vagas para hemodiálise, cirurgias ortopédicas, cardiológicas e eletivas cujas referências na rede de atendimento não comportam a crescente demanda. O consórcio pleiteou uma agenda com o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, para detalhar os pedidos, além de discutir a instalação de um Hospital Veterinário Regional.

Para apoiar os serviços públicos, reforçar as vagas de emprego e a renda da população mais vulnerável, o consórcio pediu o retorno do Programa Bolsa Trabalho. “Apenas em nossa região mais de três mil pessoas foram beneficiadas, o que ajudou as cidades menores que têm quadro de servidores reduzido, além de ser um importante projeto de fomento aos empregos”, observou Gomes.