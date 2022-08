ComVem Patteo Mogilar fecha o ‘Mês dos Pais’ com show gratuito nesta sexta

Fechando o ‘Mês dos Pais’ com muito pop e rock, o ComVem Patteo Mogilar traz a banda Farol de Milha nesta sexta-feira (26), a partir das 20h. O show é aberto ao público e acontece sob o pergolado da torre 2 até as 22h.

Há quase 30 anos na estrada, a banda promete agitar os mogianos. Com Daniel Grisaro Franco (voz e guitarra), Eli Elias Khouri (voz e baixo), Marcelo Toledo (teclados), Raphael Vendramini (bateria) e Rafael Turri (guitarra), o quinteto tem como característica principal a energia contagiante no palco. “A Farol de Milha leva animação, entretenimento e rock e pop que passam pelos anos 1980/90/2000 até agora. É uma banda alegre e, com certeza, o público vai cantar junto”, garante o vocalista, mogiano e um dos fundadores do grupo, Daniel Grisaro.

Grisaro e Vendramini se uniram em 1993 para formar a Farol de Milha. Os dois eram amigos de colégio e, hoje, carregam uma grande bagagem na história da banda, já tendo tocado nas maiores casas de show da cidade e da região.

Durante a apresentação, o público pode contar ainda com estandes de bebida e comida de alguns lojistas do mall sob o mesmo pergolado para garantir mais comodidade.

Com esse show, o ComVem Patteo Mogilar encerra o mês de apresentações musicais e já prepara diferentes atrações para setembro, assim como para o restante do ano. “Tivemos um retorno muito positivo do público durante as sextas-feiras de agosto e estamos planejando novidades a cada mês para os mogianos poderem desfrutar ainda mais com a família e os amigos aqui no ComVem Patteo Mogilar”, destaca a equipe de marketing da HBR Realty, que administra o centro de compras.

O ComVem Patteo Mogilar fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes.