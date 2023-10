ComVem Mogilar terá show especial com Lucas Miranda no dia 20 deste mês

O ComVem Mogilar traz uma atração especial para embalar a noite do dia 20 deste mês. O cantor e compositor Lucas Miranda se apresentará a partir das 19 horas. A exibição será gratuita, mas quem puder contribuir doando alimentos não perecíveis ajudará na campanha de arrecadação para instituições de caridade de Mogi das Cruzes.

Lucas Miranda é um jovem músico que vem despontando no cenário regional com as suas apresentações em casas noturnas, com cerca de 25 shows mensais. Recentemente, lançou Boca Indecisa, sua primeira música de trabalho, que estará no repertório do dia 20 junto com muito ‘modão’ sertanejo. Ele será acompanhado pelos músicos Fred Assis (guitarra), Clayton Ferreira (baixo) e Lucas Mazzi (bateria).

O ComVem Mogilar, administrado pela HBR Realty, conta com infraestrutura completa para oferecer conforto e segurança para o cliente, além de lojas de serviço e alimentação, bem como ampla área verde e arejada. Há estacionamento no piso superior e no subsolo, com fácil acesso a todas as áreas do empreendimento.

O centro de compras fica na Rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro Mogilar, em Mogi das Cruzes.

Serviço

Onde: ComVem Mogilar

Endereço: Rua Manuel de Oliveira, 269, Mogilar

Horário: 19h

Classificação: Livre

Valor: Gratuito