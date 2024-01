ComVem Mogilar terá Pré-Bailinho de Carnaval, concurso de fantasia pet e muita diversão

O ComVem Mogilar entra no clima do Carnaval com muita diversão gratuita para a criançada. A folia no centro de compras será no dia 3 de fevereiro, das 13h às 17h, na Pracinha do ComVem. A data será ainda mais especial com o show do Bloquinho Gente Miúda, às 15h, e muitas atividades recreativas: pintura facial, acessórios, música e confete.

Além da diversão para os pequenos, o evento também contará com um concurso de fantasia pet, que elegerá os melhores AUmiguinhos fantasiados para a folia. Para participar, o pet precisa apenas comparecer fantasiado para a festa. O vencedor levará para casa um kit oferecido pela loja Lavanda Pet Care.

O ComVem Mogilar, administrado pela HBR Realty, conta com infraestrutura completa para oferecer conforto e segurança para toda a família, além de lojas de serviço e alimentação, bem como ampla área verde e arejada. Há estacionamentos no piso superior e no subsolo, com fácil acesso a todas as áreas do empreendimento.

O centro de compras fica na Rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes.

Serviço

Onde: ComVem Mogilar

Endereço: Rua Manuel de Oliveira, 269, Mogilar

Classificação: Livre

Valor: Gratuito