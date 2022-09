Complexo gigante de brinquedos infláveis chega ao Mogi Shopping

Diversão à vista! A estrutura em tamanho gigante do complexo de brinquedos infláveis que está no estacionamento do Mogi Shopping chama a atenção de longe. Em uma área de 1.000 m² estão instalados quatro tobogãs, rampa de escalada, obstáculos, piscina de bolinhas e quadra com bolas.

A parte mais alta do brinquedo tem 6 metros e garante uma vista incrível do colorido da área de diversão. E o mais legal é que além das crianças, que são especialistas em diversão, os adultos também brincam à vontade!

O complexo de infláveis funciona todos os dias (inclusive aos finais de semana e feriados), das 10h às 22h. O ingresso individual custa R$ 50 e na compra de 3 ingressos cada um fica R$ 40. Esse é o valor da bilheteria para 25 minutos de brincadeira. Crianças de até 5 anos o acompanhante não paga. O público PCD tem 50% de desconto mediante apresentação de laudo.

Projetado para o lazer de toda a família, o complexo de infláveis da operadora Big Fun tem seis setores interligados e conta com o auxílio de monitores treinados.