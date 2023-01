Como seus relacionamentos podem estar prejudicando seu sucesso na vida

Os relacionamentos são a maior fonte de energia que uma pessoa pode ter, através dele é possível alternar entre a energia positiva a negativa em instantes. Se o mundo é feito de energia imagine o impacto que os relacionamentos possuem em outras áreas de nossas vidas. Vamos começar entendendo um pouco melhor sobre esse conceito.

Imagine uma pessoa que é totalmente focada e comprometida na área profissional, estuda e trabalha arduamente para alcançar seus resultados, porém, vive altos e baixos o tempo todo. Em alguns momentos é uma pessoa com alta produtividade, criativa, porém, em outros passa a ser procrastinadora e insegura. Nesse momento, pensamos como pode a mesma pessoa viver o extremo dessa maneira? Basta olhar os “bastidores” chamados relacionamentos.

Vamos analisar suas bases de relacionamentos onde divido em 5 esferas:

Relacionamento pessoal: o relacionamento que a pessoa tem com ela mesma: como se enxerga? O quanto sente orgulho de sua história? O quanto percebe que os desafios de sua vida foram seus maiores aprendizados. Qual seu valor? O quanto você se ama e se respeita? O quanto sente esperança sobre o futuro que está construindo? Imagine que o relacionamento que você tem com você mesmo é a base de uma pirâmide, se essa base não está fortalecida não sustentará os próximos níveis de relacionamentos.

2. Relacionamento Familiar: Aqui eu divido em dois níveis, o primeiro sendo família de origem (pais e irmãos). Pai e Mãe são nossa maior escola de relacionamentos que podemos ter, afinal, são o primeiro elo com a vida, se por algum motivo existe um ruído nessa relação, precisa ser ressignificada. O que muitas pessoas não entendem é que quanto mais elas julgam e criticam seus progenitores, mais se parecem com eles.

O segundo pilar é família constituída, onde formamos nossa base com a escolha do parceiro ou parceira com ou sem filhos. Percebam que de forma geral, o que não foi resolvido na família de origem vem representado na família constituída. Será por acaso? Talvez seja a escola da vida em ação, nos oferendo a oportunidade de aprendermos novamente.

Relacionamento profissional: As pessoas que mais geram conflitos dentro do ambiente de trabalho são aquelas que não aprenderam a resolver os dois pilares acima. Pessoas que não aprenderam a respeitar hierarquia familiar, não conseguem seguir orientações dentro de uma empresa, tampouco, conseguem desenvolver empatia por um estranho.

Eu sempre digo em meus treinamentos uma pergunta chave para se fazer em uma entrevista de emprego: “Me fale como é o relacionamento com a sua família?” Bingo! Verá a reação do candidato na hora. Uma pessoa que não aprendeu a se relacionar com a família não se relaciona bem em equipe. Basta uma reflexão rápida, pense na pessoa que mais causa problemas no seu trabalho hoje.

Relacionamento Amoroso: O maior feedback da vida na área dos relacionamentos está aqui. Por acaso, já ouviu aquela frase que semelhante atrai semelhante? É aqui que ela ganha força, pois a pessoa que não aprendeu a amar ou ser amada nos pilares acima, coloca todas as suas expectativas em uma única pessoa, deixando para ela a responsabilidade de corresponde-la em um nível absurdo de atenção, cuidado, respeito, reconhecimento, segurança e amor.

A questão é que a pessoa só quer receber e não aprendeu a oferecer tudo isso, portanto, a principal questão é que a pessoa que ela atraiu também não sabe oferecer nada disso, já que também não recebeu. Esse pode ser também a maior cura de ambos se estiverem abertos a olharem para isso.

Relacionamento Social: Imagine que muitas vezes quando as relações acima não são estruturadas, esse pilar também não terá sucesso. Acontece que para construir relações sociais (amigos, colegas de trabalho, etc) a base principal é a confiança. E para que exista confiança ela precisa ser construída, principalmente, no relacionamento com você mesmo.

Analisando de forma rápida os pilares acima, percebe o quanto uma relação está conectada com a outra? E você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com meu sucesso? Tudo! Se você não estiver em harmonia nesses pilares, principalmente nos dois primeiros, você terá um grande desgaste de energia mental e emocional.

Sabe aquele momento que você não consegue se concentrar em uma atividade por ficar pensando em uma situação que te magoou ou que você não aceita? Tudo isso consome seu foco. Não tem como dizer que separa muito bem seus problemas, somos humanos e nisso sistema emocional é um só.

Então você pode estar se perguntando, como eu melhoro tudo isso? Em primeiro lugar, é fundamental estar bem com você mesmo, entenda que todo relacionamento vem para lhe ensinar algo sobre você mesmo, entender que as pessoas não mudam, quem deve mudar a forma de pensar e se comportar é você. E o ponto principal de tudo isso, honre seus pais por quem eles são, eles deram o melhor que eles tinham.

Não tem como voltar ao passado e fazer as coisas diferentes ou ficar revivendo uma história que você não pode mudar. Foque no presente para construir o futuro que deseja. Busque autoconhecimento contínuo para encontrar a melhor versão de você mesmo. Suas relações são reflexo de você, a vida é um Feedback imediato.