Como lidar com o distanciamento

Com a proximidade do fim do ano, é bastante comum que as pessoas parem, olhem para trás e façam um balanço dos dias que passaram. Essa atitude, inofensiva para uns, pode gerar muito sofrimento para outros.

Para a psicóloga Priscilla Paccitto, sentir-se longe de casa pode gerar vulnerabilidade, episódios depressivos e fragilidade emocional. “O fim de ano vai chegando e com ele vêm os festejos. O clima natalino é contagiante e para quem está longe da família e dos amigos pode ser um momento difícil. Por mais que a pessoa esteja vivendo experiências incríveis e únicas em outro país é no Natal que pode gerar aquela tristeza e a vontade de se teletransportar só de lembrar da família reunida e de todos os momentos que essa época proporciona”, diz.

Mas o que fazer para diminuir a saudade numa época tão marcante?

“Existem muitas outras formas de passar o Natal e aproveitar sua viagem ou sua estadia no outro país é vivenciar o aqui e agora, aproveitar o momento”, destaca. Priscilla diz que conhecer outras culturas e costumes é uma experiência extremamente enriquecedora, “É interessante conferir presencialmente como é comemorada a data natalina em outro país, quais são as comidas preferidas desta época, dentre outros aspectos”.

Para amenizar o sentimento de solidão, a psicóloga sugere preparar a Ceia de Natal e refletir sobre as diferenças culturais entre sua família e a família dos outros como uma forma de amenizar a saudade. “Participar da noite de Natal com seus parentes, através de uma videochamada, é uma boa ideia.

E já que estamos falando de Natal, outra forma de passar a data é participando de trabalhos voluntários. “Existem diversas instituições que realizam atividades que necessitam da ajuda de voluntários, o que pode ajudar a sensação de bem-estar”.