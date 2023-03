Como fazer o aproveitamento das disciplinas em caso de mudança de cursos para a UMC

Quem atualmente está matriculado em outras instituições de ensino superior e deseja estudar na UMC já pode providenciar a documentação. Para isso, basta acessar link https://www.umc.br/transferencia/, escolher o campus de seu interesse e preencher o cadastro anexando o histórico escolar da instituição de origem e o conteúdo programático das disciplinas cursadas nas quais teve aprovação. A UMC não cobra taxa para transferências de outras instituições.

No processo de transferência, é possível trocar de faculdade ou universidade, sem ter que recomeçar o curso. Outro fator importante é que o aluno não precisa prestar o vestibular, pois ele já é estudante de ensino superior. É uma boa opção para quem escolheu uma universidade, cursou um ou mais semestres, mas percebeu que não era exatamente aquilo que procurava.

“Após o envio do histórico e do conteúdo programático, a UMC fará a análise curricular e uma entrevista com o candidato. Assim será possível saber se as disciplinas já cursadas serão aproveitadas e em qual semestre o interessado poderá ser matriculado. Vale lembrar: para que o candidato à vaga seja dispensado de cursar uma disciplina, deve comprovar o aproveitamento de pelo menos 75% de sua carga horária e conteúdo programático, quando comparados às disciplinas da UMC. O resultado da análise é divulgado em 10 dias úteis”, explica a Coordenadora do Atendimento Integrado da UMC, Elisangela Souza de Oliveira Cipullo.

Com o resultado positivo da análise da grade curricular, o próximo passo para o aluno que quer se transferir para a UMC é fazer a matrícula e aproveitar as condições especiais. É importante destacar, que o curso de Medicina possui edital próprio para transferência, quando há vagas, e não participa das promoções.