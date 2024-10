Como cuidar dos indícios de uma saúde mental fragilizada em uma criança

Os transtornos ocorrem até os 14 anos de idade

Nos dias atuais, cada vez mais se discute a importância da saúde mental no nosso cotidiano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, “saúde mental” pode ser definida como o bem-estar em níveis ótimos, bem como a capacidade de interpretar o meio que estamos inseridos e manter um bom funcionamento psicossocial. Na infância, 75% dos transtornos mentais apresentam o seu início nessa fase da vida, já metade desses transtornos ocorre até os 14 anos de idade.

De acordo com a psicóloga e mestre especialista em saúde mental, Priscilla Paccitto do Nascimento, pequenas estratégias podem colaborar na saúde mental dos pequenos, como: um ambiente onde a criança se sinta segura para falar sobre seus sentimentos sem medo de julgamento, diálogos claros (não escondendo o que está acontecendo ou elaborando mentiras), evitar a sobrecarga mental para cada fase da vida dos pequenos, promover o sentimento de pertencimento familiar e estar atento aos sinais de que algo não está bem. “Use exemplos concretos! Utilize histórias, livros, filmes, desenhos para ilustrar pontos sobre saúde mental, porque isso ajuda a tornar o assunto mais compreensível’, revela Priscilla.

Desde a pandemia, as crianças foram algumas das mais afetadas em relação à rotina e dinâmicas sociais que lhes foram impostas. O acesso à escola e socialização com amigos, os passeios e brincadeiras ao ar livre foram coisas que deixaram de fazer parte da vida de diversas crianças em todo o mundo, e o impacto que isso teve e tem no processo de desenvolvimento infantil ainda são imensuráveis e ainda está sendo compreendido em sua totalidade.

“O isolamento social teve efeitos negativos para a infância, uma vez que ocasionou alterações nas dinâmicas sociais e emocionais, além do desempenho motor que é muito importante nessa fase da vida”, explica.

Outro fator importante é o cuidado com a saúde física das crianças, com o estímulo de uma rotina saudável, em que é fundamental para que os pequenos estejam com energia para fazer as atividades diárias. Além disso, para estimular a saúde mental das crianças é extremamente importante considerar o sentido do brincar, permitindo que expressem seus sentimentos e explorem diferentes papéis e situações.

Segundo a psicológa, os transtornos na infância mais comuns são a depressão, o Transtorno de Hiperatividade e Déficit de Atenção / (THDA), a ansiedade, as fobias simples, o Transtorno de Ansiedade da Separação, o Transtorno de Conduta e o autismo.

Os fatores de risco socioambientais, como discriminação, pobreza, precariedade familiar, violência familiar, traumas ambientais, suporte escolares inadequados, entre outros, são fatores importantes de se intervir para que possa trabalhar com o fator proteção, logo prevenção de sofrimentos e doenças mentais.

A mestre em saúde mental explica como pequenas estratégias ajudam as crianças