Comerciantes de Mogi se preparam para o acrescimento das vendas no Carnaval

O Carnaval está chegando, e com ele, a expectativa de aquecimento no comércio de Mogi das Cruzes. Apesar de a cidade não ter um grande carnaval de rua, a movimentação de consumidores impulsiona a venda de diversos produtos, como os itens carnavalescos, vestuário de praia, bloqueador solar e sandálias, até eletroeletrônicos, como ventiladores, e água. Além disso, o consumo em bares e restaurantes deve crescer significativamente, levando os estabelecimentos a se prepararem para atender um público maior.

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) encaminhou recentemente sugestões aos lojistas associados para aumentar as vendas durante o período festivo. Entre as recomendações, estão promoções excepcionais, grandes descontos e estratégias como “compre dois, pague um”. Essas ações visam atrair mais clientes e compensar o fraco desempenho do comércio no mês de janeiro. “O início do ano trouxe desafios para os comerciantes mogianos. O excesso de chuvas e o tempo instável reduziram a movimentação nas lojas, frustrando as expectativas de vendas para o período. No entanto, com a proximidade do Carnaval e a melhora do clima, há uma previsão otimista de crescimento de 5% nas vendas em comparação ao mês anterior. Esse aumento é impulsionado tanto pelo turismo nas praias do litoral norte e sul quanto pela demanda por itens essenciais para a temporada de calor, como ventiladores e climatizadores, frequentemente alugados ou adquiridos por salões de festas e estabelecimentos comerciais”, destaca a presidente da ACMC, Fádua Sleiman.

Mesmo sem uma agenda oficial de Carnaval tradicional nas ruas, a essência da festa resiste e se reinventa, garantindo que o comércio de fantasias continue vibrante e lucrativo. Tradicionalmente, os comércios de fantasias ganham também, por causa das matinês nas escolas e bailes particulares. Esse movimento fortalece a demanda por fantasias infantis, que inclui personagens populares, super-heróis e clássicos como princesas e piratas. Além disso, muitas festas particulares e clubes promovem seus próprios eventos temáticos, atraindo adultos e impulsionando a venda de figurinos sofisticados e acessórios carnavalescos.Os bares e restaurantes associados à ACMC estão reforçando estoques e equipes para atender um público maior durante o Carnaval. O setor alimentício deve ser um dos mais beneficiados, com o aumento do consumo de bebidas e refeições. A expectativa é que os turistas e moradores que permanecerão na cidade contribuam para impulsionar o faturamento dos estabelecimentos.Além das estratégias de curto prazo para alavancar as vendas, a ACMC iniciará em março um ciclo de palestras voltadas para lojistas e seus colaboradores. O objetivo é preparar o setor para enfrentar desafios futuros e garantir um atendimento de qualidade ao consumidor. A primeira palestra já tem data marcada: será realizada no dia 19 de março. Outras datas ainda serão definidas.

Comércio pode alavancar vendas durante o Carnaval