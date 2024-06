Com mais de 500 participantes, Fundo Social realiza a sua Primeira Feijoada

Todo o valor arrecadado será para atender crianças na época do Natal

A Primeira Feijoada do Fundo Social de Mogi das Cruzes, realizada no domingo (9), foi pioneira para levantar recursos para a aquisição de brinquedos que serão destinados para a campanha Natal de Sorrisos. Toda a verba arrecadada será revertida para atender crianças no período natalino.

Para o prefeito Caio Cunha, que esteve presente no evento, “o Fundo Social tem um importante papel e é transparente na arrecadação de recursos que são destinados a ações sociais em prol das pessoas que precisam, reafirmando nosso compromisso com a população mogiana”.

Por meio dos 500 ingressos solidários, será possível atender diversas crianças na época mais aguardada do ano, o Natal. O evento aconteceu no Clube de Campo.

“Agradecemos aos parceiros que tornaram possível esta grande festa de cunho social. Por meio desta iniciativa, poderemos levar ainda mais sorrisos para aquecer o Natal de várias crianças necessitadas”, reforça o presidente do Fundo Social, Márcio Maldonado.

O Fundo Social de Mogi das Cruzes lembra que atualmente tem duas ações em andamento, de forma simultânea: a campanha Inverno Solidário e a campanha de arrecadação de itens para auxiliar as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul.

No caso da campanha Inverno Solidário, as pessoas podem levar doações diretamente à sede do Fundo Social ou a algum dos mais de 100 pontos de coleta (https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/pagina/fundo-social/inverno-solidario) espalhados pela cidade. Especificamente para a campanha do Sul, o ponto focal de recebimento também é a sede do Fundo Social e tudo o que é recebido está sendo encaminhado diretamente à região Sul do país, especialmente às cidades mais afetadas pelos alagamentos.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: 4798-5143 ou 99562-9866 (WhatsApp).

