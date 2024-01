Com apoio da Suzano, programa de qualificação profissional terá novas turmas na região

Com o apoio da Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, a Rede Cidadã pretende qualificar 400 pessoas em situação de vulnerabilidade social em Mogi das Cruzes e Suzano, municípios localizados na região do Alto Tietê (SP). A iniciativa faz parte do programa Trilha de Desenvolvimento, que irá beneficiar pessoas por meio de qualificação profissional, auxiliando na inserção ao mercado de trabalho da região, gerando renda para esse público.

O programa, que terá novas turmas neste ano, tem como público-alvo pessoas acima de 18 anos, com renda per capita inferior a R$ 637,00 para o processo de qualificação.

“Aqui na Suzano acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo e, com essa importante parceria, contribuímos para a inclusão social dessas pessoas, que buscam por oportunidades no mercado de trabalho”, afirmou Adriano Martins, coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano.

O programa vem ao encontro dos compromissos da Suzano, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), de ajudar a tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza nas áreas de atuação da empresa até 2030. A iniciativa será realizada em etapas: iniciando com aderência de fit cultural (avaliação de perfil do candidato com a cultura da empresa), desafios on-line, dinâmicas com o time de Gente e Gestão da Rede Cidadã, painéis e entrevistas.

Os(as) selecionados(as) participarão da formação presencial nessas cidades, com duração de 5 dias, e as aulas contemplam temas como: acolhimento familiar – promovendo a integração dos familiares no processo de aprendizagem, reconhecimento e desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento pessoal, comunicação consciente, orientações sobre o mercado de trabalho, marketing pessoal, elaboração de currículo, entre outros.

A qualificação profissional realizada pelo projeto proporciona também mudanças positivas nas famílias dos participantes, que são inseridos no mercado de trabalho, por meio do aumento da renda familiar. Estima-se que a participação de cada beneficiário reverbera diretamente em três pessoas (média de integrantes por família), resultando em cerca de 1.200 beneficiados pela iniciativa. A expectativa é que o programa contribua ainda para que 25% dos(as) 400 participantes, total de 100 pessoas, deixem a linha da pobreza após a inclusão no mercado de trabalho, retirando com elas mais 300 pessoas da situação de vulnerabilidade social.

Inscrições

O processo de seleção do projeto Trilha de Desenvolvimento é 100% on-line, com previsão de início de turmas a partir de fevereiro de 2024. As pessoas interessadas em participar do programa podem se inscrever pelo link: https://forms.gle/jnpw52az62baByDj9.