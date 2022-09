Com apenas 6 anos, atleta do Clube de Campo é campeão brasileiro de Karatê Kyokushin

O alto nível dos atletas do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) vem ganhando destaque no cenário nacional, não apenas nas categorias adultas, mas com os jovens abrindo espaço para uma promissora safra de novos talentos. Um exemplo e inspiração é Guilherme Portes Ureshino Gouveia, com apenas 6 anos, que se sagrou campeão no Brasileiro de Karatê Kyokushin, na categoria pré-mirim.

Guilherme é aluno do Departamento de Aprendizagem Desportivo Infantil (Dadi), onde dedicou grande parte de seu tempo para se preparar nos treinamentos. Apesar da idade, o jovem talento do Clube de Campo já treina no complexo esportivo e de lazer há quase 2 anos. No brasileiro Kyokushin, marcou presença nos treinamentos diariamente.

O torneio vencido por Guilherme, que premia os melhores da modalidade no país, foi realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no último dia 4. Ele disputou na subcategoria pesado, enfrentando oponentes de nível técnico e físico elevado.

Faixa laranja, Guilherme tem grandes chances de disputar torneios sulamericanos pela atual conquista nacional, além de prever conquistar outros títulos pelo Brasil.

“O Clube de Campo ajudou muito na preparação do Guilherme. Foi fundamental para que os resultados fossem obtidos. O projeto Dadi ajudou no condicionamento físico, técnico e até mental, que, por ser uma criança, precisa manter o equilíbrio e encarar os desafios com dedicação e de forma lúdica”, afirmou Renan Gouveia, pai de Guilherme.

Marina Issa

Mais uma revelação do CCMC, Marina Issa, faixa preta de Karatê Kyokushin, também disputou o brasileiro no Ibirapuera no dia 4. Na ocasião, a mogiana de apenas 15 anos foi vice-campeã na categoria Adulto Absoluto, levando para casa o troféu Revelação do torneio. Com o segundo lugar, Marina conquistou uma vaga para o Campeonato Sulamericano, que será realizado em novembro deste ano, na Argentina.

Marina Issa luta desde os 7 anos na Academia Furlan, assim como Guilherme. Ela já foi campeã paulista neste ano, vencendo uma atleta de 25 anos que era, na ocasião, a atual campeã. Em 2019, trouxe do Chile o troféu de primeiro lugar no sulamericano, na época, pela categoria Infanto.