Com ações inovadoras, Mogi das Cruzes lidera na criação de empregos

Destaque na região graças a iniciativas municipais e programas de incentivo à empregabilidade

Mogi das Cruzes fechou o mês de abril, mais uma vez, em destaque na geração de postos de trabalho. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged), divulgados em 29 de maio, uma notória marca de 635 empregos gerados na região, comparado com as demais cidades do Alto Tietê, 448 oportunidades foram em Mogi das Cruzes, o que representa cerca de 70% das vagas.

O maior desempenho foi no setor de reparação de veículos automotores e motocicletas, que criou 170 vagas em abril, acompanhado do setor do comércio que gerou outras 157 vagas. As áreas que mais contrataram foram administração pública e alojamento e alimentação.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes desenvolve ações para facilitar o acesso dos mogianos às vagas do mercado de trabalho, além de promover incentivos fiscais, como o Promae e a lei que autoriza a redução de tributos na cidade para empresas que prestam serviços ligados à tecnologia da informação e comunicação.

Além disso, outro exemplo para melhorar a empregabilidade da cidade fora a criação do programa Mogi Conecta Emprego, que possui unidades localizadas nos terminais Central e Estudantes e no CIC de Jundiapeba.

Essas infraestruturas reúnem serviços disponibilizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação e por parceiros, como também as unidades do programa Sebrae Aqui e do Mogi Conecta, que ficam no Terminal Central e no CIC Jundiapeba. O Mogi Conecta pode ser acessado pela internet através do site: mogiconecta.mogidascruzes.sp.gov.br.

Mogi das Cruzes lidera na empregabilidade