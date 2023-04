No último domingo, dia 2 de abril, foi dia de bater palmas para Suzano, que celebrou o seu 74º aniversário. E, se depender do prefeito Rodrigo Ashiuchi, há muito a se comemorar.

Em entrevista ao jornal A Semana, o chefe do Executivo susanense fez um balanço do seu mandato, falou das conquistas para a cidade e comentou sobre o que pretende fazer após 2024.

Suzano comemora 74 anos. Comparando com a cidade do seu primeiro mandato, quais são as grandes mudanças?

Desde que assumi o Executivo municipal, minha vida e de minha família tem sido dedicada ao cuidado de Suzano. Em 2017, nos deparamos com uma cidade literalmente falida e endividada, com inúmeras dificuldades em todas as perspectivas possíveis. Nos propusemos a fazer um trabalho planejado, com pessoas técnicas e de sangue suzanense para zelarmos pelo município. Não foi fácil, mas aos poucos colocamos a cidade nos trilhos do desenvolvimento novamente, retomando obras e projetos importantes, cuidando da saúde financeira do município e, principalmente, valorizando nossas raízes e honrando nossa história para a retomada do orgulho suzanense.

Hoje, as mudanças são visíveis, com quase cem obras entregues ao longo desses sete anos e a ampliação do atendimento à população suzanense em serviços essenciais de saúde, educação, segurança, assistência social, entre outros.

Quais serão os grandes focos na sua administração até 2024?

Ao longo dos últimos anos buscamos colocar fim aos “fantasmas” que a cidade carregava, como a Arena Suzano e a Marginal do Una, além de inúmeros outros equipamentos que foram deixados para atrás e hoje finalmente conseguimos colocar para funcionar e cumprir sua função, sendo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista o maior exemplo disso.

Para 2024, o foco do resgate do orgulho suzanense e do cuidado e dignidade de nossas famílias continua. Contudo, é importante destacar outros projetos em andamento, elaborados com base em tudo que observamos nesse período. Entre eles estão a abertura da rua Sete de Setembro; o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen; e a implantação da alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). Além disso, buscamos a construção da alça de acesso ao viaduto Leon Feffer, na avenida Jorge Bei Maluf, na altura do número 1.050. O local dará maior agilidade aos motoristas que estão vindo de Mogi a Suzano.

Ainda falando em mobilidade urbana, neste mês de abril, iniciaremos a construção do Terminal Sul de Palmeiras, que deverá durar entre 12 e 15 meses.

O senhor foi reeleito com uma alta porcentagem de votos. Isso traz mais tranquilidade ou mais responsabilidade?

Acredito que traz muito mais responsabilidade porque, infelizmente, na política brasileira temos o estereótipo de que o “segundo mandato sempre é pior do que primeiro”. Precisamos lutar contra isso, mostrar que esse pensamento não pode ser aceito e normalizado.

Minha reeleição representa a confiança de 110.001 suzanenses que votaram em mim. Eu faço sempre questão de reforçar esse número, sem arredondar para 110 mil votos, porque esse “1” conta muito para mim. Isso me faz lembrar do compromisso que assumi com cada uma dessas pessoas, com cada cidadão que me escolheu e que apostou no nosso projeto de governo.

Foi a maior votação da história de Suzano em um único candidato. Fico extremamente grato e todos os dias peço para que Deus continue me guiando nessa missão que desempenho com muita felicidade, motivação e amor pela cidade.

Sobre seu futuro político em 2024, o senhor pensa em garantir algum sucessor? Já tem algum nome? E para o senhor, quais são os planos?

Meu foco hoje é dar prosseguimento ao mandato que assumi, com duração de quatro anos, até o final de 2024. Ninguém faz nada sozinho e conto com muitas pessoas que me auxiliam no cuidado do município, parceiros incansáveis e que também estão focados no trabalho que temos para fazer no agora. Acredito que no momento oportuno vamos enxergar com clareza o melhor caminho para o prosseguimento da cidade.

O senhor foi um dos fortes apoiadores na campanha do agora governador Tarcísio. Como vê a relação da cidade com o Estado?

Suzano tem uma relação fortalecida com o governo do Estado. Isso é algo que construímos ao longo dos anos, independentemente de candidato ou partido político. Entendo que, para dar certo, precisamos desse diálogo entre os entes federativos.

O governador Tarcísio é uma pessoa que respeito muito, por toda sua trajetória dentro e fora da política, sendo um gestor que tem muita visão e que demonstra boa vontade em trabalhar pelos municípios paulistas. Nesse sentido, gostaria também de pontuar o importante apoio e interlocução que temos com o deputado federal Marcio Alvino e o deputado estadual André do Prado, que hoje também ocupa a presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).