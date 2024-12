Coleta de Lixo em Mogi das Cruzes: mudanças para as vésperas de Natal e Ano Novo

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, anunciou alterações na programação da coleta de lixo em virtude das festividades de Natal e Ano Novo. As mudanças visam adequar o serviço às necessidades dos moradores e garantir que os colaboradores do setor possam passar as datas festivas com suas famílias.

Para as vésperas das celebrações, a coleta de lixo será adiantada. Nos dias 24 de dezembro e 31 de dezembro, ambas terças-feiras, o atendimento matutino começará às 6h, enquanto o atendimento noturno terá início às 17h. Com isso, os serviços de coleta se encerrarão mais cedo do que o habitual, permitindo que os funcionários concluam suas atividades a tempo de se preparar para as festividades.

Nos feriados de Natal, no dia 25 de dezembro, e de Ano Novo, em 1º de janeiro de 2025, não haverá coleta de lixo, tanto do lixo úmido quanto da coleta seletiva, que se destina ao recolhimento de materiais recicláveis. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana solicita, portanto, que os moradores se organizem e façam a separação do lixo com antecedência, garantindo que os sacos sejam devidamente recolhidos.

O secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira, destacou a importância dessa alteração, ressaltando a preocupação da prefeitura com o bem-estar dos trabalhadores. “Temos essa preocupação com as pessoas e, por isso, pedimos que os moradores separem o lixo mais cedo”, comentou Silveira. Ele reforçou que essa mudança será excepcional e se aplica apenas às duas datas mencionadas.

Os moradores podem acessar o site da Prefeitura de Mogi das Cruzes para consultar a programação completa de atendimento nos bairros, com detalhamentos sobre dias e horários da coleta. A colaboração de todos é fundamental para que as festividades transcorra de forma tranquila e organizada, contribuindo para um ambiente mais limpo e agradável para todos.

Crédito: Warley Kenji/PMMC

