Coleta de lixo diurna será adiantada em alguns bairros no Natal e Ano Novo

A coleta de lixo úmido diurna programada para as próximas duas segundas-feiras (25/12, dia de Natal, e 01/01, dia de Ano Novo), serão adiantadas em um dia cada. O atendimento será antecipado para o domingo (dias 24/12 e 31/12, respectivamente).

A Secretaria de Infraestrutura Urbana solicita que os moradores façam a separação do lixo com antecedência, para que os sacos sejam depositados no dia anterior e recolhidos adequadamente, já que nos dias de feriado (25/12 e 01/01), a coleta não será feita nestes bairros no período diurno.

O secretário de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira, explica que a mudança ocorrerá para que os funcionários da coleta possam ter os dias de feriado livres para aproveitar com suas famílias: “Temos essa preocupação com as pessoas e, por isso, pedimos que os moradores desses bairros separem o lixo no dia anterior”, comentou , reforçando que a mudança será excepcional somente nestes dois dias a apenas para os bairros listados abaixo. “Onde há coleta noturna, não haverá mudança” lembra Silveira.

Já a coleta seletiva, que recolhe os materiais recicláveis, será suspensa nos dois períodos (tanto diurno, quanto noturno), nas duas segundas-feiras: Natal (25/12) e dia de Ano Novo (01/01).

Confira os bairros que terão o a coleta adiantada:

DISTRITO DE BRAZ CUBAS

Conjunto Bom Pastor

Conjunto Residencial do Bosque

Jardim Aeroporto

Jardim Apolo

Jardim Assunta

Jardim dos Amarais

Jardim Esperança

Jardim Layr

Jardim Oropó

Jardim Pavão

Jardim Planalto

Jardim Santa Teresa

Jardim Santo Dumont

Vila Estação

Volta Fria

DISTRITO DE TAIAÇUPEBA

Taiaçupeba

DISTRITO DE JUNDIAPEBA

Jardim Nove de Julho

Jundiapeba

Parque das Varinhas

Parque São Martinho

Real Park Tietê

Santo Angelo

Vila Nova Jundiapeba

DISTRITO SEDE

Cidade Jardim

Jardim Primavera

Jardim Rubi

Vila Caputera

Vila Moraes

DISTRITO DE QUATINGA

Barroso

Pindorama

Quatinga