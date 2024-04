Colégio Gênesis: educação com inclusão

Localizado em Mogi das Cruzes e sob a liderança do gestor Wesley de Paula, o Colégio Gênesis destaca-se por proporcionar uma educação abrangente, que abarca desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio. Um dos principais diferenciais da instituição é a adoção do Sistema MacKenzie do Ensino, reconhecido por sua abordagem construtivista, que foge do modelo conteudista convencional. Essa escolha evidencia o compromisso do colégio em oferecer uma educação que valoriza a construção do conhecimento de forma significativa e contextualizada, proporcionando aos alunos uma aprendizagem mais ativa.

E esse trabalho vai além do ensino regular. A abordagem pedagógica do Colégio Gênesis para alunos com autismo é caracterizada por um atendimento individualizado, com foco na compreensão das necessidades de cada aluno e na implementação de um plano de ensino adaptado para promover eficácia no aprendizado.

“Para cada aluno com autismo, é desenvolvido um plano de ação específico, que contempla atividades adaptadas conforme suas necessidades individuais. Além disso, são realizadas iniciativas para conscientizar a turma do aluno e os colaboradores sobre a importância da inclusão”, explica Wesley.

Abordagem

As estratégias adotadas incluem atividades de interação, como rodas de conversa e jogos cooperativos, que visam promover a empatia e proporcionar oportunidades de inclusão na prática. Também há flexibilização das rotinas e suporte pedagógico especializado, garantindo previsibilidade e disponibilidade de atendimento psicopedagógico conforme necessário.

Os pais também recebem atendimento diferenciado. O Colégio Gênesis mantém uma comunicação aberta com os pais e especialistas que acompanham os alunos, por meio de reuniões escolares e diálogo constante com os professores. “Isso possibilita a troca de informações entre a escola e a família, contribuindo para o acompanhamento da evolução do aluno e para seu desenvolvimento integral”, explica o gestor.

Os objetivos dessa abordagem são proporcionar uma qualidade de vida, educação e processo de ensino-aprendizagem que promovam o desenvolvimento cognitivo, social e linguístico dos alunos com autismo. “O PEI (Plano Educacional Individualizado) é norteador para o professor, através dele o professor pode perceber caminhos que poderão levar o estudante ao êxito na sua trajetória acadêmica”, complementa Wesley.

Colégio Gênesis

