Coleção Frutas mostra o que vem por aí na Primavera-Verão da T_Jama

Com modelagem clássica de pijama (para quem quer usar para dormir) e um toque divertido (que propõe um outfit mais arrojado para um passeio), a T_Jama apresenta o preview da sua coleção Primavera-Verão.

A coleção Frutas possui peças nas versões feminina e masculina que vestem do tamanho PP ao 5G, o destaque deste lançamento é a estampa autoral que mistura frutas tropicais em diferentes tons de cores cítricas que se complementam.

As camisas possuem mangas curtas e botões frontais personalizados. A versão feminina, possui decote com gola V que alonga a silhueta e proporciona um caimento elegante para quem veste; além de vivo contrastante cor de rosa por toda a gola e vista – que combina perfeitamente com as cores da estampa. Já a versão masculina, conta com gola estilo havaiano proporcionando um toque mais descontraído a peça.

As calças, tanto feminina quanto masculina possuem modelagem reta com cós de elástico na cintura que promovem ajuste ideal e confortável ao corpo, além de bolsos nas laterais que trazem um toque de usabilidade para o dia a dia. Apesar de muito parecidas, a versão feminina conta com vivo nas laterais e cintura alta.

“Além da estampa autoral, o tecido (100%) viscose proporciona um caimento leve e um toque suave garantindo ótima respirabilidade para o corpo. Essa coleção é perfeita para ser usada em dias mais quentes ou por pessoas que gostam de um toque mais fresquinho na pele”. Explica Ligia Abravanel, sócia-proprietária da marca.

SOBRE A T_JAMA

Criada em 2018, a empresa de Tiago Abravanel e suas irmãs, Ligia e Vivian, teve com inspiração o lifestyle contemporâneo e um importante questionamento: por que não podemos sair na rua com looks confortáveis assim como os pijamas que usamos em casa? E Por que temos que usar em casa como pijama aquelas roupas já bem desgastadas?

Pensando nessas respostas, a famílias criou a T_JAMA, essa marca que une conforte e estilo para que possamos usar nossas roupas como bem entendermos.

Por isso, conta com coleções de roupas e pijamas limitadas, com estampas exclusivas e numeradas, cheias de cor e personalidade. Muitas delas, ainda vestem a família toda, da criança ao adulto, (2 ao 12) no infantil e adultos (PP ao 5G).

Confira mais detalhes do site www.tjama.com