Clube Náutico recebe “Pagode do Canta em Festa de São João” neste domingo

O Projeto Pró-Bem e o Pagode do Canta promovem neste domingo, dia 24, no Clube Náutico Mogiano, a partir das 14 horas, o primeiro “Pagode do Canta em Festa de São João” em uma super produção que já está sendo preparada!

Serão oito horas de festa com um line up seleto. Confira as atrações:

• DJ Binho

• Daniel Nascimento e banda | Forrózin

• Xote

• DJ Rodrigo Dantas

• Digão

• Júnior Castro

• Maza

• Grupo Samba de Dom

• Grupo Aballou