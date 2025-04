Clube de Campo de Mogi promove caminhada entre Sabaúna e Luís Carlos

Atividade acontece no dia 26 e propõe integração, movimento e contato com o patrimônio natural e histórico da região

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realizará no dia 26 de abril uma caminhada entre os distritos de Sabaúna e Luís Carlos, com o objetivo de promover a prática de atividade física em meio à natureza e revelar aos participantes verdadeiros tesouros da região, que, muitas vezes, passam despercebidos. A proposta é incentivar o contato com o entorno natural da cidade, fora das dependências do clube, e valorizar o que a região oferece em paisagens, história e cultura.

A atividade será exclusiva para associados e contará com um percurso total de 10 quilômetros (ida e volta), com nível leve de intensidade, adequado a diferentes perfis. O ponto de encontro será a estação de trem de Sabaúna, às 7h, com início da caminhada às 7h30.

O trajeto conecta dois distritos marcados por relevância histórica. Sabaúna surgiu como ponto de apoio ferroviário no final do século XIX e guarda vestígios da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, além de trilhas, rios e construções centenárias. Luís Carlos, por sua vez, foi um importante núcleo ferroviário e rural, revitalizado nos últimos anos, preservando sua arquitetura original, o que atrai visitantes com sua atmosfera interiorana.

Durante o percurso, os participantes contarão com pausas para alimentação e hidratação, fornecidas pelo clube, além do acompanhamento de profissionais de Educação Física do complexo de lazer e esportes mogiano. As inscrições e informações estão disponíveis na academia do clube.

O diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, destaca que ações como esta integram um planejamento maior do clube, que busca proporcionar experiências variadas aos associados:

“O clube organiza frequentemente atividades fora de suas dependências para estimular a convivência entre os sócios em ambientes diferentes e, ao mesmo tempo, valorizar as paisagens naturais de Mogi e região. Essas caminhadas permitem a prática de atividade física em grupo, de forma leve e acessível, com apoio técnico e estrutura adequada”. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4728-5600.

