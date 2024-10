Clube de Campo de Mogi organiza o 3º Torneio Rookies de Basquete juvenil

Torneio Rookies chega à terceira edição e acontece a partir de 27 de outubro

O 3º Torneio Rookis de Basquete, do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), está com inscrições abertas. O evento, que acontece a partir do dia 27 de outubro, destinado aos associados, promete movimentar o Ginásio “Dr. Milton Cruz” com a participação de jovens atletas de nove a 17 anos. O torneio juvenil, que já é uma tradição no clube, acontecerá aos domingos e prevê casa cheia.

Rodrigo Lazzuri, diretor de Esportes do CCMC, destacou a importância do evento e o incentivo à prática esportiva. “O Torneio Rookies é uma excelente oportunidade para os jovens desenvolverem suas habilidades em um ambiente competitivo, mas também saudável e colaborativo. Nosso objetivo é promover a prática esportiva desde cedo, criando nos atletas o senso de equipe e a busca pelo melhor desempenho.”

A taxa de inscrição é de R$ 90 por jogador, e as inscrições podem ser feitas diretamente na Secretaria do clube até o dia 14 de outubro. O 3º Torneio Rookies de Basquete é patrocinado pelas empresas Imot – Ortopedia e Traumatologia, J Bianchi, Firmaseg e KMRW. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.

Jovens de nove a 17 anos podem participar da competição