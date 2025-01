Clube de Campo de Mogi das Cruzes inicia programação musical de férias

O mês das férias chegou, e o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) já está preparado para oferecer aos associados momentos de lazer embalados por muita música. Durante os quatro domingos de janeiro, o tradicional projeto “Som das Onze e Meia” apresenta uma programação diversificada, com shows realizados na praça “Francisco Pieri Neto”, atraindo talentos regionais e público fiel.

A agenda de janeiro promete agradar todos os gostos musicais. No domingo, dia 5, Felipe Zaperine abrirá a temporada com um repertório de clássicos do rock internacional e sucessos do rock nacional. No dia 12, Valéria Custódio sobe ao palco com sua interpretação de canções icônicas e contemporâneas da MPB.

No terceiro domingo do mês, dia 19, o grupo Arrasta.tu anima os associados com ritmos brasileiros, como samba e forró, prometendo não deixar ninguém parado. Para encerrar o mês em grande estilo, no dia 26, o grupo Nosso Samba apresenta uma fusão de samba de raiz e pagode moderno.

A diretora social do CCMC, Karin Camargo, destacou a importância do projeto para os associados. “Este projeto é mais do que uma série de shows, é uma oportunidade para os associados desfrutarem de música de qualidade e de momentos de convivência. Ao longo de 2024, tivemos excelentes talentos no palco da nossa praça ‘Francisco Pieri Neto’ e iniciamos 2025 com uma programação de ponta para brindar à chegada do novo ano”, afirmou.

O projeto “Som das Onze e Meia” é um dos destaques do calendário cultural do Clube de Campo, reforçando o compromisso da instituição em proporcionar experiências únicas de lazer e entretenimento.

Associados aproveitam momentos de lazer ao som de talentos regionais