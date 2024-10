Clube de Campo de Mogi das Cruzes homenageia a NBA em torneio de basquete

3ª edição do campeonato juvenil Rookies começou no fim de semana

O 3º Torneio Rookies de Basquete do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) teve início eletrizante, no dia 27, com a torcida agitada nas arquibancadas do Ginásio “Milton Cruz” para prestigiar as primeiras partidas das equipes sub-13 e sub-17. Com homenagem aos icônicos times da NBA, a maior liga de basquete do mundo, o campeonato reúne cerca de 60 atletas inscritos, prontos para defender suas equipes e proporcionar grandes momentos em quadra.

Nos jogos iniciais da categoria sub-13, o LA Lakers enfrentou o Boston Celtics em um duelo acirrado. O Celtics levou a melhor ao vencer por 54 a 51. Em seguida, o San Antonio Spurs dominou o New York Knicks e finalizou em 68 a 38. Na categoria sub-17, o Golden State Warriors venceu o Chicago Bulls por 55 a 53 em uma disputa apertada, enquanto o Oklahoma City Thunder superou o Dallas Mavericks com um placar de 100 a 65.

As próximas partidas acontecem no dia 9 de novembro. Às 9h, o sub-13 terá os confrontos entre San Antonio Spurs e LA Lakers e New York Knicks e Boston Celtics. Na sequência, ao meio-dia, o sub-17 apresenta Dallas Mavericks contra Golden State Warriors e Oklahoma City Thunder contra Chicago Bulls.

O gerente de Esportes do clube, Murilo Rafael, falou sobre o torneio e como os jogos incentivam os atletas: “Foi um início emocionante para o nosso torneio. Ver a garotada jogando com tanto empenho, inspirada nas lendas do basquete mundial, realmente traz um espírito competitivo diferenciado para a quadra. Sabemos o quanto esses jovens acompanham a NBA, e poder representar os times que admiram coloca um brilho especial em cada jogo”.

O torneio conta com o patrocínio da Imot – Ortopedia e Traumatologia, J Bianchi, Firmaseg, ALX Esportes, Pulsa e KMRW.

Finals CCMC

O Finals CCMC, que premia os melhores jogadores do ranking anual de tênis e beach tennis, já tem data marcada para celebrar o talento dos associados do clube que competiram ao longo do ano.

As finais de tênis acontecerão nos dias 23 e 24 de novembro, com patrocínio do Grupo Certo, Exacto – Gestão de Condomínios, O Boticário, Planet School, Seguros Blasco e Clínica CEOOT. Já as finais de beach tennis ocorrerão no dia 23 de novembro, com o apoio de O Boticário e Clínica CEOOT.

Crédito: Jorge Moraes/CCMC

As próximas partidas estão previstas para início de novembro