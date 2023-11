Clube de Campo de Mogi das Cruzes conhece os campeões do Corujão

Nem as altas temperaturas afastaram a torcida que foi até o Campo Society “Maurício Machado de Mello” para acompanhar as finais e entrega de troféus do 43° Torneio Corujão de futebol society do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) na última sexta-feira (17/11). Conhecido como sendo o mais tradicional campeonato do complexo esportivo e de lazer, o Corujão conheceu seus vencedores depois de partidas acirradas que trouxeram muita emoção aos aficionados por futebol.

Na categoria Sport (nascidos até 2006), o Pulsa levou a melhor sobre o Galicia por 3 a 2. Os destaques da categoria ficaram com Gustavo Rodrigues (Galicia) e Ricardo Batalha, do Pulsa, que levou o prêmio de artilheiro. Matheus Tarcinale, do Galicia, foi o melhor goleiro.

No Master (nascidos até 1982), o Leafar venceu o Reart por 2 a 1 e sagrou-se campeão da categoria, com Rafael Neif sendo eleito destaque do campeonato e artilheiro da rodada. O goleiro do Reart, Matheus Tarcinale, foi eleito o melhor defensor.

Já a categoria Sênior (nascidos até 1969) encerrou as disputas com o time do Ceoot vencendo o Leafar por 2 a 1. O time também teve os destaques de Marcelo Cunha (artilheiro), Rogério Comi (destaque) e Wallace Donozetti (goleiro).

Segundo o professor e treinador do complexo esportivo e de lazer, Washington Cavera, a final da 43ª edição do torneio foi marcada por partidas equilibradas. “Os resultados demonstram que os times vieram preparados para apresentar um futebol equilibrado, com os atletas dispostos a brindar a torcida com boas jogadas em busca pelo título”, afirma.

Corujinha

E, a partir desta sexta-feira, 24/11, começam as semifinais do 24º Corujinha de futebol society do CCMC. Nesse dia, às 18h30, Ceoot e Oscar se enfrentam pelo sub-10. Às 19h15, é a vez dos times Nitratus e Galicia, do sub-13, buscarem a tão sonhada vaga na final. Por fim, às 20h, pelo sub-16, Nitratus joga contra a equipe da CEOOT.

No dia seguinte, sábado (25/11), a emoção continua com os times do Galicia e Pulsa entrando em quadra a partir das 9h pela categoria sub-10. Às 9h45, os atletas do sub-13 do Pulsa jogam contra a Ceoot e, por fim, às 10h30, o sub-16 do Pulsa e Galicia se enfrentam rumo à vaga na final, que acontece no dia 1º de dezembro, sexta-feira.

O 43° Corujão e 24º Corujinha de futebol society do Clube de Campo tem como patrocinadores CEOOT – Ortopedia, Traumatologia e Oftalmologia, Pulsa Uniformes, Galícia Participações e Investimentos, Oscar Calçados, Nitratus – Farmácia de Manipulação, Grupo Reart, Sardinha Comunicação, Leafar Imóveis, Condor Tur – Transportes, Colégio Brasilis e Jhones Recreação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.