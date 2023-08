Clube de Campo de Mogi comemora 66 anos com entrega do novo Salão Social 

Inspirado na tradicional rodovia norte-americana que liga Chicago à Califórnia, a Route 66, o aniversário de 66 anos do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) promete ficar marcado na história da cidade e na memória dos associados. A grande festa será dia 19 de agosto (sábado), a partir das 21 horas, com uma grande novidade: a reinauguração do Salão Social “Wilson Cury”, que foi totalmente reformado para receber eventos.

Os convites já podem ser adquiridos exclusivamente na Secretaria do CCMC. Associados pagam R$ 180 e convidados R$ 230. O Buffet Tropikos Expresso Gourmet assinará o cardápio especial disponível no portal do Clube de Campo. O menu terá cerveja Heineken, refrigerantes, água, vários tipos de entradas frias e porções quentes. O jantar de aniversário também contará com assados, massas, risoto, saladas e sobremesas. A rolha é livre e o traje para o evento é o esporte fino.

Para embalar os 66 anos de Clube de Campo, a banda T-Ale fará uma apresentação especial com os maiores sucessos do rock e pop nacional e internacional das últimas décadas, incluindo hits atuais. “Preparamos uma festa de aniversário à altura do Clube de Campo, com uma temática especial e pensando em todos os detalhes para receber as famílias com o maior conforto e alegria. Será uma noite de celebração que ficará marcada na lembrança de cada associado”, afirmou a diretora social Karin Camargo.

A festa dos 66 anos de Clube de Campo vai reinaugurar oficialmente o Salão Social. O espaço contou com o tratamento do piso, nova iluminação, ampliação da cozinha com novos azulejos, reforma dos banheiros e teto, com direito a um novo palco móvel para receber convidados nos eventos sociais. “É uma satisfação enorme poder celebrar mais um aniversário do Clube de Campo com essa entrega que todos nossos associados esperavam. Agora, temos uma estrutura de alto nível para receber eventos sociais e muito mais está por vir. Esperamos todos os nossos amigos da família Clube de Campo para celebrarmos juntos os 66 anos”, comemorou o presidente do CCMC, João Bosco Camargo de Sousa.