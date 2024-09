Clube de Campo de Mogi arrecada brinquedos para o Dia das Crianças

Campanha segue até hoje o dia 4 de outubro

Pelo segundo ano consecutivo, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) se mobiliza para alegrar o Dia das Crianças da Associação Beneficente Raios de Sol. Por meio da campanha “Vamos Ajudar”, começou a arrecadação de brinquedos novos e usados em bom estado para serem doados às crianças atendidas pela instituição.

Os associados do clube podem participar da ação até o dia 4 de outubro, fazendo suas doações em um dos três pontos de coleta disponibilizados: recepção, secretaria e academia. A expectativa é que os brinquedos arrecadados sejam entregues em outubro. Em 2023, foram doados mais de 800 itens.

Karin Camargo, diretora social do CCMC, reforça a importância dessa iniciativa e o impacto que ela gera na comunidade: “No ano passado, vimos uma grande mobilização dos associados com esta ação. Foi um momento muito significativo para todos nós, sabendo que conseguimos fazer a diferença para tantas crianças. A expectativa é que este ano o sucesso se repita, permitindo que mais crianças sejam beneficiadas com essa ação solidária e que possamos continuar incentivando essa cultura de doação e apoio entre os associados do clube”.

Esta não é a única ação solidária do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Em abril, em parceria com o Instituto Pró Bem, o complexo de esportes e lazer mogiano entregou 120 ovos de Páscoa da Cacau Show à Associação Beneficente Raios de Sol.

Já em maio, após a tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o clube encaminhou cinco toneladas de doações, incluindo alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, roupas e produtos de limpeza. Além disso, os projetos voluntários permanentes. “Tricô do Bem” e “Costura do Bem” realizam doações contínuas para associações beneficentes da cidade.

