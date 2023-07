Clube de Campo de Mogi abre inscrições para torneios Corujão e Corujinha

Dois torneios mais tradicionais do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) estão com inscrições abertas. É a 43ª edição do Corujão e o 24° Corujinha de futebol society. O complexo esportivo e de lazer preparou mais um grande evento esportivo exclusivo aos associados, com previsão de início em 18 de setembro e 6 de outubro, respectivamente.

O Corujão contará com 22 equipes, divididas nas categorias Sport (nascidos até 2006), Master (nascidos até 1982) e Sênior (nascidos até 1969). A previsão é que o torneio reúna 260 atletas. A taxa de inscrição é de R$ 90 por jogador (vagas limitadas).

Já o Corujinha contará com 12 equipes, separadas em categorias (de 8 a 10 anos, de 11 a 13 anos e de 14 a 16 anos). Ao todo, o torneio englobará 120 atletas. Para o Corujinha, a taxa de inscrição é de R$ 90 por jogador.

Em ambos os torneios, as equipes levarão o nome de seus respectivos patrocinadores, que serão estampados nos uniformes. Os times se enfrentarão na fase de grupos para somar pontos rumo à classificação para a fase de mata-mata. Após isso, os jogos eliminatórios começam até a disputa das finais.

Os times campeões serão premiados com os cobiçados troféus do Corujão e o do Corujinha do Clube de Campo. Haverá também premiação aos destaques individuais do campeonato.