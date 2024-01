Clube de Campo de Mogi abre inscrições para o Ranking de Tênis e Beach Tennis

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) vai dar início à terceira edição dos Rankings de suas principais modalidades esportivas: tênis e beach tennis. As inscrições para participar das competições estão abertas e seguem até dia 29 de fevereiro, para os sorteios de março, pelo aplicativo LetzPlay.

Os valores das anuidades para os Rankings são acessíveis, sendo R$ 80 para a modalidade de tênis e R$ 60 para beach tennis. Já as categorias para o Ranking de Tênis incluem A, B, C, Especial e Feminina, enquanto para o Beach Tennis, as categorias são A, B, C, e 40+ (feminina e masculina).

O ponto alto dos Rankings será o torneio Finals, em que os melhores colocados do ano disputarão os pódios de cada modalidade. Além disso, a competição servirá como base para a convocação de atletas para torneios estaduais, nacionais e até mesmo internacionais nos quais o CCMC participe ou seja convidado.

Para o diretor de Esportes, Rodrigo Lazzuri, o Ranking de tênis e beach tennis já se consolidou como um importante polo esportivo na região e demonstra o compromisso do clube com a promoção do esporte: “Queremos proporcionar aos associados a oportunidade de vivenciar experiências esportivas enriquecedoras e de representar o CCMC em competições de prestígio em níveis estadual, nacional e internacional. Por isso, desenvolvemos um trabalho intenso e dedicado para a criação de oportunidades para os sócios do clube participarem ativamente de diversas modalidades”, disse.

Os Rankings têm o patrocínio de Exacto – Gestão de Condomínios, O Boticário, CEOOT – Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Icon It – Solutions, SBR Brasil – Fabricante e Distribuidor de Gôndolas e Expositores, Centro Odontológico Ipiranga e Andreucci & Moya Imóveis – Imobiliária. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.