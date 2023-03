Clube de Campo conquista remissão do IPTU de 2020 e 2021

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) liderou, ao lado de outras instituições do segmento da cidade, um movimento junto à Prefeitura para garantir a remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente aos anos de 2020 e 2021. A medida considerou o período de lockdown, imposto pelo Governo do Estado, no qual os complexos esportivos e de lazer, além da administração municipal, tiveram que interromper suas atividades por causa da pandemia de Covid-19.

Conforme as leis complementares n° 29/2004 e 81/2010, a redução do IPTU por Sanção Premial promove o abatimento da cobrança aos clubes e demais entidades assemelhadas através da disponibilização de suas instalações para a frequência de crianças e adolescentes, nas atividades das secretarias de Assistência Social, Educação, Esporte e Lazer. Como as atividades nos clubes foram interrompidas em 2020 e 2021, a remissão do imposto predial foi concedida após a articulação das entidades. O projeto teve início em 2004, na gestão do prefeito Junji Abe.

A conquista do Clube de Campo foi oficializada na última quarta-feira (22). Na ocasião, o presidente do CCMC, João Bosco Camargo de Sousa, e demais dirigentes de clubes da cidade como Kosmos, Bunkyo, Náutico, Vila Santista e Associação Atlética Comercial, se reuniram com o prefeito Caio Cunha (Podemos).

“Estamos muito contentes com mais essa conquista para o Clube de Campo. Seria um impacto muito grande em nosso caixa essas cobranças referentes ao período pandêmico, mesmo com a atual gestão tendo elevado consideravelmente seu caixa. O mais importante é que o prefeito ouviu os clubes e entendeu a situação de cada instituição que ficou impossibilitada de atender a municipalidade no período. Seguiremos em frente em busca de uma gestão ainda mais eficiente”, afirmou Bosco.