Clube de Campo celebra 66 anos em grande estilo com novo Salão Social

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) celebrou no último sábado (19 de agosto) seus 66 anos de fundação com uma grande festa no Salão Social “Wilson Cury”, que foi totalmente reformado para ser referência em eventos na região.

A tradição do complexo esportivo e de lazer foi evidenciada com a presença dos associados e de autoridades. Mais de 400 convidados participaram de uma noite especial, regada a muita música com a banda T-Ale, que fez uma apresentação com os maiores sucessos do rock e pop nacional e internacional das últimas décadas, incluindo hits atuais.

O menu de aniversário foi assinado pelo Buffet Tropikos Expresso Gourmet, que trouxe um cardápio requintado com opções frias e quentes de entrada, além de um jantar com assados, massas, risoto, saladas e sobremesas.

Na oportunidade, o presidente do Clube de Campo, João Bosco Camargo de Sousa, ao lado de sua esposa e diretora social, Karin Camargo, recepcionaram os convidados e foram prestigiados pelo deputado federal Marco Bertaiolli (PSD), pelo presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, pelo prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha (Podemos), pelo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), além de empresários, articuladores políticos e imprensa regional.

Além de reunir familiares e amigos, a festa dos 66 anos do Clube de Campo abrilhantou os olhos dos convidados com uma decoração impecável, inspirada na tradicional rodovia norte-americana que liga Chicago à Califórnia, a Route 66.

“Foi uma noite inesquecível. Uma celebração ao lado de familiares, amigos e pessoas especiais que fazem o Clube de Campo ser tão especial e importante para a cidade. Estamos muito felizes com o reconhecimento e o prestígio de todos que comemoraram estes 66 anos conosco. Esperamos surpreender ainda mais com outros eventos que virão”, afirmou a diretora social do CCMC, Karin Camargo.

O público presente na reinauguração do Salão Social pôde conferir de perto as melhorias executadas no local. Agora, os eventos contarão com uma estrutura ainda mais qualificada, com uma nova iluminação, palco móvel, uma nova cozinha ampliada e banheiros reformados.

“Nosso sentimento é de gratidão a todos os amigos e parceiros do Clube de Campo que, de alguma forma, contribuíram para que todas essas melhorias fossem concluídas com uma comemoração especial de 66 anos. Nossa gestão à frente do CCMC é para garantir a excelência em todos serviços prestados e atividades realizadas, pensando sempre no próximo. Com muito empenho e austeridade, conquistamos melhorias e colocamos nosso clube como referência na região”, afirmou o presidente do Clube de Campo, João Bosco Camargo de Sousa.