Clube Crescer tem inscrições abertas para artesãos e culinaristas de Mogi 

Prefeitura de Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para o Clube Crescer, uma iniciativa que busca promover a interação e o compartilhamento de experiências entre artesãos e culinaristas da cidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de agosto, na unidade escolhida pelo participante, e os encontros serão realizados a partir do dia 15.

Serão realizados sete clubes, distribuídos pelas unidades do Crescer de Braz Cubas, Vila Brasileira e Vila Natal. Juntos, eles somarão 175 vagas, sendo 25 lugares para cada clube. As atividades acontecerão uma vez por semana e a duração prevista do programa é de 12 semanas.

“O Clube Crescer é uma visão nova que está sendo apresentada, baseada na troca de experiências entre os participantes, que poderão conhecer novas técnicas, dicas práticas e, assim, incrementar seu negócio. Além disso, é uma forma de promover o empreendedorismo e a geração de renda para as pessoas”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

A atividade será feita desenvolvida com o compartilhamento de conhecimentos e experiências de maneira informal, valorizando a iniciativa independente de geração de renda. Também terão a participação de voluntários e com parceiros externos.

A unidade do Crescer de Braz Cubas (Rua Capitão Francisco de Almeida, 47) receberá as atividades de quatro clubes. Às segundas-feiras, das 8h às 12h, será realizado o Clube de Gastronomia – Comida de Boteco, enquanto às terças-feiras, das 13h às 17h, será a vez do Clube de Bordados. As quartas-feiras, das 13h às 17h, estão reservadas para as atividades do Clube de Crochê e Tricô e as quintas-feiras, também das 13h às 17h, terão o Clube de Patchcolagem.

Já o Crescer da Vila Brasileira (Rua Professor João Gualberto Mafra Machado, 221) receberá o Clube de Crochê às segundas-feiras e o Clube de Artesanato – Costura Criativa às quartas-feiras. As atividades dos dois serão realizadas no período da tarde, das 13h às 17h.

Por fim, o Crescer da Vila Natal (Rua dos Vicentinos, 1.216) terá as atividades do Clube de Artesanato – Costura Criativa às quartas-feiras, das 13h às 17h.

Mais informações sobre o Clube Crescer podem ser obtidas junto às unidades do Crescer, pelos telefones 4798-5729 (Unidade Braz Cubas), 4798-5902 (Unidade Centro), 4721-2423 (Unidade Vila Brasileira) e 4725-1985 (Unidade Vila Natal).