Clínica aposta no cuidado e bem-estar feminino

A busca por tratamentos estéticos tem aumentado no Brasil. Afinal, cuidar do corpo é importante para se manter saudável e, ao mesmo tempo, elevar a autoestima. Pensando nisso, a Emporium da Beleza, com unidade em Mogi, oferece novas experiências em tratamentos estéticos, com protocolos exclusivos e equipamentos de última geração.

Na Emporium da Beleza, o foco é a Estética Avançada, com procedimentos diferenciados e profissionais capacitados para atender os clientes.

A sócia-proprietária Carol Trigo fala de um dos protocolos exclusivos do local que tem feito sucesso com as clientes que buscam uma perda de peso com acompanhamento nutricional: o Lipo 10. “Com este protocolo, é possível eliminar até 10kg em 10 semanas de forma saudável”, conta. É que o tratamento é cuidadosamente pensado em oferecer resultados duradouros e comprovados. “O Lipo 10 tem procedimentos estéticos específicos e acompanhamento nutricional”, reforça, acrescentando que a clínica faz uma avaliação inicial gratuita e a análise do histórico clínico do paciente para indicar o procedimento mais adequado ao cliente.

Tratamentos contra a flacidez

Dentre os inúmeros procedimentos disponíveis na Emporium da Beleza, outro que ganha destaque é o Ultrassom Microfocado. Ele caiu nas graças das clientes por proporcionar efeito de lifting facial sem intervenção cirúrgica, tanto em partes superficiais quanto profundas da pele. Frequentemente é realizado na face, mas também pode ser feito nas mãos, pescoço, barriga, glúteos, joelho e outras regiões corporais. “Ele é excelente porque levanta a sobrancelha, melhora a flacidez, diminui a papada e até melhora o contorno da mandíbula”, explica a também sócia Mariana Abbondanza.

A Emporium da Beleza tem ainda outros tratamentos de estética facial e corporal, como aplicação de enzimas, para o combate à celulite e gordura localizada, além de uma grande gama de nutri e dermocosméticos.