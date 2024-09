Circuito de Corridas da Riviera será neste domingo (8)

No domingo (8) ocorre a sexta etapa do Circuito de Corridas da Riviera 2024. A prova acontecerá na rua Alameda Boa Vista, situada atrás do Riviera Shopping, com a largada às 7h.

As inscrições já estão disponíveis e podem ser efetuadas através do aplicativo TFSports, compatível com dispositivos Android e iOS. Os fundos arrecadados serão integralmente revertidos para os projetos desenvolvidos pela Fundação 10 de Agosto.

O percurso desta etapa será de 7 km para a corrida e 4 km para a caminhada. Para os pequenos atletas, a categoria infantil abrange distâncias de 200 metros, atingindo crianças de 5 a 9 anos, e 400 metros para aquelas de 10 a 13 anos.

A programação está prevista para toda a manhã, sendo às 7h, a largada da categoria infantil; 7h10 será o horário para que os atletas se alonguem para a largada, que está agendada para às 7h15.

Às 9h10, os cinco primeiros colocados na classificação geral serão premiados, e todos os atletas que completarem a prova receberão medalhas de participação.

O evento começará às 7 horas, com término previsto para às 9h10