Circuito das Artes levará atrações culturais para o Parque Centenário

As atrações são para todas as faixas etárias e totalmente gratuitas

No domingo (18), Mogi das Cruzes receberá o projeto “Circuito das Artes” com o objetivo de oferecer lazer, entretenimento e cultura para toda a população, com atividades gratuitas voltadas para todas as idades.

Segundo os organizadores, o projeto tem como proposta oferecer um mix cultural para que os participantes tenham a oportunidade de vivenciar diferentes tipos de artes, enriquecerem seus conhecimentos e, o melhor, entreter crianças e adolescentes fora das telas.

Entre as atividades oferecidas à população, estão oficinas interativas circenses, desenho para colorir e pintar, pintura facial, esculturas de bexiga, brinquedos infláveis, música, dança, teatro, exibição de curtas-metragens, cosplay, show de moda de viola, artes folclóricas brasileiras e japonesas. A classificação é livre.

O projeto acontece das 8h30 às 18 horas, no Parque Centenário da Imigração Japonesa, em Mogi das Cruzes, com suporte de monitores. O parque está localizado na avenida Francisco Rodrigues Filho, s/n – César de Souza.

Para garantir a inclusão e acessibilidade a todos, o evento contará com a presença de profissionais de LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais para tradução e audiodescrição aos participantes.

O “Circuito das Artes” é realizado pela empresa de consultoria cultural Perffecto Projetos, com patrocínio da Niterra do Brasil, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet).

