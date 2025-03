Cineteatro conta com filmes para promover a reflexão cultural

A programação sempre acontece às quartas-feiras

O Cineteatro Wilma Bentivegna preparou uma programação especial de filmes para o mês de março. Com sessões semanais, sempre às quartas-feiras, a iniciativa traz duas mostras cinematográficas: “Se Joga, Garota!”, com filmes infantis protagonizados por meninas fortes, e “Lugar de Mulher é no Cinema!”, que exibe longas que abordam diferentes perspectivas da vivência feminina na sociedade.

No dia 12, os filmes “Valente” (2012) e “Laerte-se” (2017) serão apresentados às 14h30 e 19 horas. Já no dia 19, “Mulan” (1998) e “Corazón de Mezquite” (2019) estarão em cartaz e, no dia 26, “Raya e o Último Dragão” (2021) e “60 Mulheres” (2023) encerram a programação.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a proposta das mostras visa estimular a reflexão sobre a representatividade feminina no cinema e na sociedade. “A arte tem um papel fundamental na construção de um mundo mais igualitário. Trazer filmes que mostram o protagonismo das mulheres, sejam elas guerreiras, mães, artistas ou cientistas, nos ajuda a ampliar essa discussão e a inspirar novas gerações”, destacou.

A programação foi organizada para atender diferentes públicos, com filmes de classificação livre na sessão da tarde e produções voltadas para um público mais amplo à noite. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Suzano em valorizar e ampliar os espaços de debate sobre a igualdade de gênero por meio da cultura.

O cineteatro fica na rua Paraná, 70, Jardim Paulista, em Suzano.

Créditos das fotos: Luana Bergamini/Secop Suzano e Wanderley Costa/Secop Suzano (foto da capa)

Equipamento em Suzano trará duas mostras cinematográficas