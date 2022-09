Cinemark do Mogi Shopping participa da Semana do Cinema, com ingressos promocionais

Em uma iniciativa inédita no mercado cinematográfico brasileiro, a Cinemark se une à outras redes exibidoras do país para realizar a “Semana do Cinema”. A campanha idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) acontece de 15 a 21 de setembro e tem o objetivo de celebrar o retorno do público às salas de projeção, após o longo período de paralisação provocado pela pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Na oportunidade, nos cinemas Cinemark de todo o país, os ingressos serão disponibilizados com preço único no valor de R$10 e os combos com pipoca e refrigerante terão preços especiais. A promoção, que também conta com o apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras cinematográficas Operadoras de Multiplex), é válida para todas as sessões nas salas tradicionais 2D.

“Com esta campanha queremos celebrar a volta do público e democratizar no país ainda mais o acesso a magia que só a experiência cinematográfica proporciona”, salienta Lúcio Otoni, presidente da FENEEC.

“O cinema proporciona uma experiência única para seus espectadores que não é possível ter em casa. A campanha é mais uma forma de valorizarmos esta expressão cultural tão rica, enaltecer as produções cinematográficas e fazer um convite para que todos possam aproveitar esse momento tão importante conosco”, comenta Daniel Campos, diretor de marketing da Cinemark.

A “Semana do Cinema” segue uma tendência mundial de promover, em clima de festa, o retorno das pessoas às salas. Nos Estados Unidos aconteceu, em 3 de setembro, o National Cinema Day, com ingressos a $3 dólares em mais de 3 mil cinemas. Na mesma data, no Reino Unido, o National Cinema Day promoveu sessões por £3 libras em cerca de 550 salas e, na Espanha, haverá, em outubro, a La Fiesta del Cine 2022, com ingressos à €3,50 euros.

Semana do cinema – Cinemark:

Data: de 15 a 21 de setembro

Valor único: R$ 10 – válida apenas para sessões 2D

Combo promocional: R$ 29,90 (1 pipoca média + 2 refrigerantes 500ml)

Confira os horários das sessões e os complexos participantes no site ou app Cinemark