Cinema do Mogi Shopping tem promoção de ingresso a R$ 10

Fãs de filmes nas telonas têm um incentivo a mais para ir ao cinema: a Cinemark do Mogi Shopping oferecerá ingressos a R$ 10 nos próximos dias. A promoção vai desta quinta-feira (9/2) até terça-feira que vem (14/2) e vale para todos os filmes em cartaz nas salas 2D.

Cineminha pede pipoca! Para a diversão ficar ainda mais completa, durante o período da promoção, os clientes contam ainda com valor promocional no combo com uma pipoca grande e dois refrigerantes de 500 ml por R$ 29,90.

A programação traz filmes que agradam a todos os gostos e idades, de suspense à comédia, como “A profecia do mal”, “Alerta máximo”, “Avatar: o caminho da água”, “O grande Mauricinho”, “O pior vizinho do mundo”, entre outros, além das estreias previstas para os próximos dias.

Mais informações sobre a programação estão disponíveis no aplicativo do Mogi Shopping, disponível para IOS e Android. No APP do shopping também é possível comprar os ingressos e assim garantir maior comodidade.

Para garantir o valor promocional na aquisição dos ingressos de forma online, é necessário selecionar a opção meia-entrada no momento da compra (nesse caso, durante a promoção, não será necessário apresentar nenhum comprovante do benefício ou preencher informação no site de compra).

A campanha faz parte da “Semana do Cinema”, iniciativa idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas, com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex, de valorização dos cinemas no País. Diante do sucesso alcançado no ano passado, a iniciativa retornou em sua segunda edição.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:

“Semana do Cinema – Cinemark no Mogi Shopping”

O que: ingresso a R$ 10 – valor válido para sessões 2D (para garantir o valor promocional na compra online, é preciso selecionar a opção de meia-entrada).

Quando: de 9 a 14 de fevereiro.

Combo promocional: R$ 29,90 (1 pipoca grande + 2 refrigerantes 500ml).

Para consultar a programação e adquirir ingressos: Aplicativo do Mogi Shopping (para IOS e Android).

Endereço do Mogi Shopping: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes – SP.

Mais informações: www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.