Cinco municípios do CONDEMAT estão entre os mais eficientes em gestão de resíduos sólidos

Cinco municípios do CONDEMAT (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê) conquistaram a classificação máxima no Índice de Gestão de Resíduos Sólidos (IGR) de 2023. Entre as 645 cidades paulistas, apenas 173, o que corresponde a 27% delas, foram avaliadas com Gestão Eficiente no levantamento que atribui notas de 0 a 10 de acordo com o nível do gerenciamento dos resíduos. O ranking é elaborado anualmente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

Salesópolis desponta no levantamento com nota de 8,2206, a seguir aparece Suzano (7,9724), Itaquaquecetuba (7,8965), Guarulhos (7,6344) e Poá (7,6275).

Os números divulgados são reflexos do empenho dos municípios e do CONDEMAT para fortalecer as ações de gestão de resíduos sólidos. Nos últimos anos, o consórcio vem apostando em diversos projetos, como o Recicla Cidade, que além de promover a reciclagem na Região também capacita os catadores de materiais recicláveis e estimula a criação de novas cooperativas.

Os esforços do consórcio se concentram também na elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (PGIRS-AT), no projeto piloto de combate ao descarte irregular de resíduos e, mais recentemente, no funcionamento da Usina Móvel de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil (RCC).

Guarulhos se manteve entre os eficientes Suzano registrou um dos maiores avanços

Na classificação Gestão Mediana do IGR estão Mairiporã (6,8275), Mogi das Cruzes (6,4344), Santa Isabel (6,4137), Ferraz de Vasconcelos (5,4068), Arujá (5,3620), Biritiba Mirim (5,3275) e Guararema (5,2965).

Ao todo, a Semil analisa 10 eixos para elaborar o levantamento, sendo que um deles é justamente os arranjos intermunicipais, característica essencial do consórcio. São analisados, ainda, ações de coleta regular e limpeza urbana; coleta seletiva e triagem; educação ambiental, e reciclagem, tratamento e recuperação, assim como outros aspectos.

Os resultados, que consideram os dados referente a 2022, apontam um avanço significativo desde a última publicação. No ranking passado, a Região do CONDEMAT contava com apenas dois municípios classificados como Gestão Eficiente (Guarulhos e Poá) e tinha cinco como Gestão Ineficiente (Ferraz de Vasconcelos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Santa Branca e Suzano). Hoje só Igaratá e Santa Branca, com nota 4,4482 e 2,3068, respectivamente, ocupam esta última posição.

Os maiores avanços foram contabilizados por Suzano, que saiu de 4,83 para 7,9724, e Itaquaquecetuba, que foi de 4,87 para 7,8965. Ambos saltaram da posição Gestão Ineficiente para Gestão Eficiente.

Galpão de reciclagem de Salesópolis Salesópolis tem a melhor nota da região

“A maioria dos municípios que integra o CONDEMAT evoluiu no ranking e isso é muito significativo quando consideramos que a região concentra o segundo maior contingente populacional do Estado, com mais de três milhões de habitantes, e possui uma das principais reservas de áreas protegidas e produção de água de São Paulo, com muitos desafios para promover a preservação ambiental aliada ao desenvolvimento das cidades”, avalia Solange Wuo, coordenadora adjunta da Câmara Técnica de Gestão Ambiental do CONDEMAT e que responde pela área de resíduos sólidos.

O IGR, lançado em 2008, é uma importante ferramenta de diagnóstico para que os municípios analisem, implantem e aperfeiçoem os mecanismos de gestão de resíduos sólidos localmente. O ranking oferece também subsídios para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas estaduais.